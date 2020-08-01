Приметы в Ильин день: можно ли работать, купаться, играть свадьбу и где искать клад

Православные верующие 2 августа отмечают Ильин день – праздник, посвященный памяти ветхозаветного пророка Илии.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, можно ли купаться, работать и играть свадьбу в этот день.

Можно ли работать в День Ильи?

Считается, что в День Ильи, 2 августа, нельзя работать, чтобы не оскорбить святого. Особенно это касается тяжелого физического труда. Рекомендуется посетить церковь и уделить время мыслям о духовном.

Можно ли играть свадьбу?

Свадьба в День Ильи считается хорошей приметой, поскольку пророк Илия – покровитель брака. Говорят, венчание 2 августа способствует благополучной и богатой семейной жизни.

По поверью, на Илью и после него нельзя купаться в водоемах Фото: slavianka.com

Можно ли купаться на Илью?

Согласно народному поверью, на Илью-пророка и после него нельзя купаться в водоемах. Кроме того, что вода становилась очень холодной, считалось, что в ней в этот день можно встретить всякую нечисть. "До Ильи люди купаются, а после него с речкой прощаются", – такая народная поговорка популярна и в наше время.

Также запрет на купание может объясняться тем, что вода в этот период обычно начинает цвести, что может принести вред здоровью и коже.

Однако служители церкви подчеркивают, что руководствоваться нужно не поверьем, а здравым смыслом: к примеру, не купаться в алкогольном опьянении, не оставлять мусор у водоемов и т.д.

Как искать клад на Ильин день?

В далеком прошлом 2 августа наши предки гадали по молниям. Куда молния ударит в этот день – там искали клад. При этом, как известно, церковь гаданий на Илью, как и в любой другой день, категорически не приветствует.

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