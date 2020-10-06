Приметы на Феклу Заревницу: запреты на праздник и что еще отмечают 7 октября

7 октября православные христиане чтят память святой Феклы Иконийской – раннехристианской святой, почитаемой в лике равноапостольных. В народе праздник называется Фекла Запрядальница, или Фекла Заревница.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 7 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Фекла Запрядальница, или Фекла Заревница

В этот день почитается память раннехристианской святой, почитаемой в лике равноапостольной – Феклы Иконийской. Она родилась в Иконии в семье богатых язычников. В 18 лет обручилась со знатным юношей, но, услышав проповедь апостола Павла, решила не выходить замуж, а посвятить себя служению Богу. Из-за нее арестовали апостола, в последствии Фекла подкупала стражей и посещала Павла. В итоге святую пытались сжечь на костре, но дождь погасил пламя. Позже Фекла обратила в христианство свою мать, а сама умерла в 90 лет в пещере.

День святой Феклы: что нельзя делать на праздник. Азбука Веры

На Феклу женщины старались заниматься рукоделием, начинали прясть, чтобы весь год в семье было благополучие (отсюда название – Запрядальница). Также было принято предаваться развлечениям, петь, веселиться, но к полуночи зажигать огонь и начинать молотьбу (отсюда пошло прозвище Феклы – Заревница).

Фекла считается покровительницей брака и семьи. У святой просят о благополучии детей, о легкой старости и спокойной жизни. В народе верили, что в этот день все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому часто играли свадьбы.

Приметы 7 октября

Птицы низко к земле летят – к ранней и холодной зиме.

Много желудей – к мягкой зиме и урожайному году.

Гром – к теплой и бесснежной зиме.

Белка от хвоста к голове линяет – к холодной зиме.

Большой урожай рябины – будет холодно зимой.

Приметы и запреты на 7 октября. Pixabay

Что нельзя делать 7 октября

Ходить в гости, принимать в доме чужих людей или дальних родственников.

Договариваться о чем-то , заключать контракты и сделки – считается, что дела будут неудачны.

Грустить и предаваться безделью.

Заниматься починкой одежды или обуви – это грозит чередой неприятностей.

Закрывать жилище снаружи: в доме в этот день всегда кто-то должен оставаться. По поверью, через незапертую снаружи дверь входят благополучие, счастье и удача.

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