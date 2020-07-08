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Приметы и праздники на 9 июля: что нельзя делать в этот день

Ева Романова
Праздники
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Какой праздник 9 июля (фото: Рixabay)

Какой праздник 9 июля (фото: Рixabay).

9 июля 2020 года православные христиане чтят память святого Давида. Дату также называют Давид Земляничник.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 9 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Давида Земляничника

В этот день православная церковь чтит преподобного Давида Солунского. Изначально он был монахом в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, однако впоследствии покинул обитель и поселился близ Фессалоник, где устроил себе под миндальным деревом шалаш. В нем он прожил 70 лет, проводя время в молитвах и соблюдая строгий пост. По преданию, преподобный Давид получил в награду за свое подвижничество дар чудотворения. Многих он исцелил от болезней; всем людям, приходившим к нему, давал душеспасительные советы.

Давид Земляничник

Давид Земляничник dmdonskoy.ru

Земляничником преподобного Давида на Руси прозвали за то, что в его именины в лесу созревают первые ягоды. Землянику люди всегда любили, особенно дети – для них она была одним из главных лакомств.

Приметы на 9 июля

  • Большое количество росы предвещает обильный урожай огурцов.

  • Много ягод свидетельствуют о холодной зиме.

  • Обильный дождь – к влажному сентябрю.

  • Сильный запах полевых цветов – к дождю.

  • Закрытый цветок у вьюнка – к вечернему ливню.

  • Жаркая погода – будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков.

  • Засуха 9 июля – до самой осени грибов не будет.

  • Солнечный день на Давида – хорошая погода продержится вплоть до осени.

Приметы и праздники на 9 июля: что нельзя делать в этот день

Приметы и праздники на 9 июля: что нельзя делать в этот день Рixabay

Что нельзя делать 9 июля

  • Небрежно обращаться с огнем: старайтесь следить за плитой и не оставлять включенные конфорки без присмотра.

  • Проходить мимо нуждающихся: в этот день не будет лишним пожертвовать нищему человеку немного денег.

  • Кричать на домашних питомцев: даже если очень провинились – постарайтесь сдержать эмоции.

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