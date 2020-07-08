9 июля 2020 года православные христиане чтят память святого Давида. Дату также называют Давид Земляничник.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 9 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Давида Земляничника

В этот день православная церковь чтит преподобного Давида Солунского. Изначально он был монахом в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, однако впоследствии покинул обитель и поселился близ Фессалоник, где устроил себе под миндальным деревом шалаш. В нем он прожил 70 лет, проводя время в молитвах и соблюдая строгий пост. По преданию, преподобный Давид получил в награду за свое подвижничество дар чудотворения. Многих он исцелил от болезней; всем людям, приходившим к нему, давал душеспасительные советы.

Давид Земляничник dmdonskoy.ru

Земляничником преподобного Давида на Руси прозвали за то, что в его именины в лесу созревают первые ягоды. Землянику люди всегда любили, особенно дети – для них она была одним из главных лакомств.

Приметы на 9 июля

Большое количество росы предвещает обильный урожай огурцов.

Много ягод свидетельствуют о холодной зиме.

Обильный дождь – к влажному сентябрю.

Сильный запах полевых цветов – к дождю.

Закрытый цветок у вьюнка – к вечернему ливню.

Жаркая погода – будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков.

Засуха 9 июля – до самой осени грибов не будет.

Солнечный день на Давида – хорошая погода продержится вплоть до осени.

Приметы и праздники на 9 июля: что нельзя делать в этот день Рixabay

Что нельзя делать 9 июля

Небрежно обращаться с огнем: старайтесь следить за плитой и не оставлять включенные конфорки без присмотра.

Проходить мимо нуждающихся: в этот день не будет лишним пожертвовать нищему человеку немного денег.

Кричать на домашних питомцев: даже если очень провинились – постарайтесь сдержать эмоции.

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