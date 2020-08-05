6 августа 2020 года православная церковь чтит память благоверных князей Бориса и Глеба. Католики отмечают праздник Преображения Господня.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 6 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

Преображения Господне у христиан западного обряда

6 августа католическая церковь празднует Преображение Господне – явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы.

Что отмечают 6 августа Pixabay

В конце пути земной жизни Иисус Христос открыл своим ученикам, что ему предстоит страдать за людей, умереть на Кресте и воскреснуть. После этого он возвел трех апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – на гору Фавор и преобразился пред ними: лицо его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми. Два пророка Ветхого Завета – Моисей и Илия – явились Господу на горе и беседовали с ним, а глас Бога Отца из светлого облака, осенившего гору, свидетельствовал о Божестве Христа.

День памяти благоверных князей Бориса и Глеба

6 августа, православная церковь отмечает день памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (по старому календарю – 24 июля). Благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении – Роман и Давид) – первые святые на Руси, канонизированные церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.

Святые Борис и Глеб rusplt.ru

За то, что Борис и Глеб смиренно приняли мученическую смерть от единоверцев, церковь причислила братьев к лику святых.

Крестьяне в этот день просили у святых братьев помощи в уборке урожая. Еще они занимались активным сбором ягод (смородины, малины, голубики, черники, калины и черемухи) на пироги, для сушки, а также, чтобы варить из них варенье, компоты и отвары.

Приметы и праздники 6 августа: что нельзя делать в этот день Pixabay

Народные приметы на 6 августа:

Дождь с утра – к погожему и ясному дню.

Мухи с утра жужжат – к солнечной погоде. Если же мух не слышно, то будет дождь.

Южный ветер – к ненастью.

Цыплята к курице жмутся – к затяжным дождям.

Роса до полудня – будет гроза.

Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа.

Чайки на воду часто садятся – будет дождь.

Что нельзя делать 6 августа:

Если 6 августа выпадает на полнолуние, то нельзя рубить лес для постройки дома. В противном случае в новом жилище постоянно будут происходить скандалы.

Лучше не работать на земле (в поле, на огороде). Если ослушаться этого совета, можно спровоцировать пожар от удара молнии.

Если вы договорились отдать долг в этот четверг – обязательно сдержите слово. Считается, что если этого не сделать, финансовая неудача "прилипнет" к вам на ближайшие три месяца.

В этот день не стоит много разговаривать.

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