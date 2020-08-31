Приметы и праздники на 31 августа: что нельзя делать в этот день
31 августа 2020 года в мире отмечают День блога. Также православная церковь почитает память раннехристианских мучеников Флора и Лавра. В народе этот день называют Досевки, Лошадиный праздник.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.
День блога
В 2005 году активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры 3108, в связи с чем появилась эта дата. Инициаторы призывают посвятить праздник знакомству с блогерами из разных стран. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти блогах и 31 августа опубликовать записи у себя со ссылками на авторские страницы.
День памяти Флора и Лавра (Лошадиный праздник)
31 августа православные почитают святых братьев Флора и Лавра, а называется день в народе Досевки, Лошадиный праздник, Флор и Лавр – лошадники. Верующие чествовали раннехристианских мучеников, которые по легендами прославились своим зодческим искусством, умением исцелять и щедростью.
А еще наши предки в этот день особо ухаживали за лошадьми, ведь святых считают покровителями этих животных.
Приметы на 31 августа
Если на Флора и Лавра лошади ведут себя неспокойно и бьют копытами – жди ненастной погоды.
Низкие облака в этот день предвещали непогоду.
Флор работать на лошадях не велит, иначе будет падеж.
В Лошадиный праздник кончай посев ржи.
Коли до Флора не отсеешься, одна сорняки родятся.
Что нельзя делать 31 августа
Нельзя работать на лошадях в этот день.
Также запрещено 31 августа запрягать телеги и выжигать тавро на скотине.
Считается, что в этот день нельзя конфликтовать.
Не носите 31 августа старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути.
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