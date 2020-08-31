Приметы и праздники на 31 августа: что нельзя делать в этот день

Юля Ухина Праздники 05:00, 31.08.2020

31 августа 2020 года в мире отмечают День блога. Также православная церковь почитает память раннехристианских мучеников Флора и Лавра. В народе этот день называют Досевки, Лошадиный праздник.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День блога

В 2005 году активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры 3108, в связи с чем появилась эта дата. Инициаторы призывают посвятить праздник знакомству с блогерами из разных стран. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти блогах и 31 августа опубликовать записи у себя со ссылками на авторские страницы.

День блога: что это за праздник. pixabay

День памяти Флора и Лавра (Лошадиный праздник)

31 августа православные почитают святых братьев Флора и Лавра, а называется день в народе Досевки, Лошадиный праздник, Флор и Лавр – лошадники. Верующие чествовали раннехристианских мучеников, которые по легендами прославились своим зодческим искусством, умением исцелять и щедростью.

Святые Флор и Лавр. izi.travel

А еще наши предки в этот день особо ухаживали за лошадьми, ведь святых считают покровителями этих животных.

Приметы на 31 августа

Приметы на 31 августа. news-r.ru

  • Если на Флора и Лавра лошади ведут себя неспокойно и бьют копытами – жди ненастной погоды.

  • Низкие облака в этот день предвещали непогоду.

  • Флор работать на лошадях не велит, иначе будет падеж.

  • В Лошадиный праздник кончай посев ржи.

  • Коли до Флора не отсеешься, одна сорняки родятся.

Что нельзя делать 31 августа

  • Нельзя работать на лошадях в этот день.

  • Также запрещено 31 августа запрягать телеги и выжигать тавро на скотине.

  • Считается, что в этот день нельзя конфликтовать.

  • Не носите 31 августа старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути.

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