Приметы и праздники на 30 августа: что нельзя делать в этот день

30 августа 2020 года в мире отмечают Международный день жертв насильственных исчезновений, а в Украине – День шахтера. Также православная церковь чтит память святого Мирона Кизического. В народе праздник называют День Мирона, или Вдовьи помочи.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Международный день жертв насильственных исчезновений

Ежегодно 30 августа в мире отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, организованный под эгидой ООН в 2011 году. Он призван привлечь внимание общественности к глобальным проблемам террора, похищений и незаконного задержания людей.

libkids51.ru

День шахтера

Этот профессиональный праздник учрежден в 1993 году указом первого президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников угольной промышленности. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.

День шахтера: когда отмечают. golos.ua

День Мирона, или Вдовьи помочи

30 августа по народному календарю – День Мирона. Другое название праздника – Вдова помочи. В церковном календаре – это день почтения памяти святого Мирона Кизического.

Святой Мирон Кизический. hram-olgi.ru

Считалось, что 30 августа обязательно нужно помогать сиротам и женщинам, которые остались вдовами. Так, на Мирона люди собирались и выполняли совместную работу в поле, или по хозяйству у таких хозяек.

Приметы на 30 августа

Приметы на 30 августа. wikipedia.org

Туман и роса утром – на хорошую погоду.

Небо затянулось облаками – к непогоде.

Солнце на востоке красное – ветреной погоде.

Солнце в облако садится – жди непогоды в ближайшие дни.

Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает.

Если в этот день хорошая погода, то ранней весны не будет.

Что нельзя делать 30 августа

30 августа лучше не стричься и не красить волосы. Кардинальная смена имиджа плохо отразится на карьере.

Не рекомендуется долго спать и валяться в постели, иначе начнутся проблемы с финансами.

Также не стоит жадничать 30 августа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о выходных днях в сентябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы.