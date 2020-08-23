Приметы и праздники на 24 августа: что нельзя делать в этот день

24 августа в Украине отмечается День Независимости. Также православные чтят память священномученика Евпла Катанского, а в народе праздник называется Евпатий Коловрат.

OBOZREVATEL также предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День Независимости Украины

Праздник установлен в 1992 году постановлением Верховной рады в честь принятия Верховным советом УССР "Акта провозглашения независимости Украины". Это событие и считают датой образования украинского государства. В День Независимости традиционно проходит парад, концерты, торжественные мероприятия.

День Независимости Украины: когда отмечают (фото – 24tv.ua)

День памяти Евпла Катанского, или Евпатия Коловратия

Православная церковь 24 августа почитает память Евпла, который жил в III-IV веках и служил в городе Катане (Сицилия) архидиаконом. Прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью. Правда, в один из таких дней Евпла схватили язычники и отвели к императору. Евпла подвергли многочисленным пыткам, но даже в этом случае он не согласился принять языческую веру.

Священномученик Евпл Катанский (фото – nyblago.org)

В народе праздник называют – Евпатий Коловрат, Чудеса на болоте или Болотные огни. Названия появились из-за верований, что на болоте в этот день можно слышать непонятные свист и песни. В праздник было принято стричь овец. Потом из их шерсти делали нитки, вязали теплые вещи или валенки.

Приметы 24 августа

Приметы на 24 августа (фото – akspic.ru)

Если ветер, который ранее дул несколько дней, наконец, прекращается, то можно надеяться на хорошую погоду в скором времени.

Дождь во время восхода солнца – примета, что ненастье продлится в течение нескольких дней.

Если день Евпла выпадает на новолуние и в это время стоит ясная погода – в сентябре дождей будет очень мало.

Утром туман стелется над поверхностью водоемов – примета того, что будет несколько погожих дней.

Что нельзя делать 24 августа

В этот понедельник стоит воздержаться от прогулок в одиночестве, особенно после захода солнца.

Нельзя ходить в лес и купаться в открытых водоемах.

Также 24 августа нельзя много есть, жаловаться и ругаться.

Не стоит в этот день излишне лениться и думать о своих страхах.

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