Приметы и праздники на 24 августа: что нельзя делать в этот день
24 августа в Украине отмечается День Независимости. Также православные чтят память священномученика Евпла Катанского, а в народе праздник называется Евпатий Коловрат.
OBOZREVATEL также предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.
День Независимости Украины
Праздник установлен в 1992 году постановлением Верховной рады в честь принятия Верховным советом УССР "Акта провозглашения независимости Украины". Это событие и считают датой образования украинского государства. В День Независимости традиционно проходит парад, концерты, торжественные мероприятия.
День памяти Евпла Катанского, или Евпатия Коловратия
Православная церковь 24 августа почитает память Евпла, который жил в III-IV веках и служил в городе Катане (Сицилия) архидиаконом. Прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью. Правда, в один из таких дней Евпла схватили язычники и отвели к императору. Евпла подвергли многочисленным пыткам, но даже в этом случае он не согласился принять языческую веру.
В народе праздник называют – Евпатий Коловрат, Чудеса на болоте или Болотные огни. Названия появились из-за верований, что на болоте в этот день можно слышать непонятные свист и песни. В праздник было принято стричь овец. Потом из их шерсти делали нитки, вязали теплые вещи или валенки.
Приметы 24 августа
Если ветер, который ранее дул несколько дней, наконец, прекращается, то можно надеяться на хорошую погоду в скором времени.
Дождь во время восхода солнца – примета, что ненастье продлится в течение нескольких дней.
Если день Евпла выпадает на новолуние и в это время стоит ясная погода – в сентябре дождей будет очень мало.
Утром туман стелется над поверхностью водоемов – примета того, что будет несколько погожих дней.
Что нельзя делать 24 августа
В этот понедельник стоит воздержаться от прогулок в одиночестве, особенно после захода солнца.
Нельзя ходить в лес и купаться в открытых водоемах.
Также 24 августа нельзя много есть, жаловаться и ругаться.
Не стоит в этот день излишне лениться и думать о своих страхах.
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