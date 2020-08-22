Приметы и праздники на 23 августа: что нельзя делать в этот день

23 августа в Украине отмечается День Государственного флага. Также православные чтят память Лаврентия Римского, а в народе праздник называется Лаврентьев день.

OBOZREVATEL также предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Праздники 23 августа

День Государственного флага Украины

Эта дата установлена Указом Президента Украины № 987/2004 от 23 августа 2004 года. До этого День флага отмечался 24 июля. Февральская революция 1917 года послужила толчком к распространению желто-голубой символики в Украине. 22 марта 1918 года Центральный Совет принял Закон о Государственном флаге УНР.

День флага Украины: что это за праздник Pixabay

24 августа 1991 года состоялось провозглашение Акта о независимости Украины, и над зданием Верховной Рады поднялся желто-синий флаг. А 18 сентября 1991 года он был утвержден официальным символом страны.

День памяти Лаврентия Римского, или Лаврентьев день

Православная церковь почитает память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины, казненного во время гонений при императоре Валериане. Он был учеником архидиакона Сикста. Ему поручили заботу о бедных и надзор за имуществом церкви.

В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней, потому ему молились о прозрении, а также о защите от дурного глаза.

Лаврентьев день: как отмечают Pixabay

Символ 23 августа — вода. На заре этого дня девушки умывались водицей из родника, что по поверьям, придавало им красоту. Утренней росой поили стариков и младенцев для обретения ими здоровья.

Также по воде в этот день определяли, какими будут наступающие осень и зима. Если она тихая и спокойная — осень будет безветренной, а зима — без вьюг и метелей.

Приметы 23 августа:

Если тепло и идет дождь – к удачной рыбалке.

Нет волн на воде – к теплой осени и мягкой зиме.

Волны на воде – к холодной осени и суровой зиме.

Мелкая рябь на воде – остаток августа и сентябрь будут дождливыми и ветряными.

Много желудей – к урожайному году.

Птицы затихли – к дождю.

Иней с утра – к ранней и холодной зиме.

Листья липы снизу пожелтели – к богатому урожаю озимых.

Что нельзя делать 23 августа

В это воскресенье не рекомендуется заниматься маникюром и педикюром. Считается, что вместе с частью ногтевой пластины уйдет положительная энергетика и здоровье.

Нельзя убираться в доме. В этот день в него пожалуют добрые духи. Их можно выгнать вместе с сором, если начать мыть или подметать пол, вытирать пыль, чистить сантехнику.

Этот день плохо подходит для готовки.

Не стоит браться за спицы и иголки. Того, кто будет в это воскресенье шить или вязать, постигнет неудача.

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