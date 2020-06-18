Приметы и праздники на 19 июня: что нельзя делать в этот день

19 июня 2020 года в Украине и в мире отмечают несколько праздников: Международный день прогулки, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта и День фермера. А по народному календарю – Лариона Пропольника.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Международный день прогулки

Международный день прогулки– праздник, призывающий оценить важность простого способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение. Впервые проведен в 1970-х годах в американском штате Мичиган. Основатель праздника У.Т. Рабе предложил День пешей прогулки в ответ на популярный бег трусцой, намеренно подчеркивая желание замедлить и без того стремительный темп жизни.

vesti-sudak.ru

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Эта датаучреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 июня 2015 года, с целью привлечения дополнительного внимания к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов: как международных, так и внутригосударственных (гражданских войн), независимо от того, какой характер они носят: политический, религиозный, национальный. Задача – оказывать содействие предупреждению таких конфликтов, а в случае их возникновения – к скорейшему их локализации и прекращению.

golos.ua

День фермера​​​​​​​

19 июня 2020 года в Украине впервые отметят праздник – День фермера. Он был учрежден президентом страны Владимиром Зеленским. Эту дату выбрали в связи с тем, что 19 июня 2003 года был принят закон "О фермерском хозяйстве".

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Лариона Пропольника

В этот день православные отмечают память преподобного Илариона Далматского (Нового), который жил в 9 веке. Игумен открыто выступал против иконоборца Льва Армянина. За что претерпел много истязаний.

pravlife.org

На Руси святого называли Ларионом. В день его памяти было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков.

Приметы 19 июня

goodfon.ru

Дует северный ветер – летом будет много осадков.

Слышен крик перепелов – на дождливую погоду.

Дует ветер в восточном направлении – лето будет дождливым.

Жуки летают вечером – можно рассчитывать на хорошую погоду.

Что нельзя делать 19 июня

zen.yandex.ru

Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся.

В огороде нельзя забывать о сорняках, иначе не выведутся, а урожая не будет.

Также нельзя обижаться 19 июня.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.