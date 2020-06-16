Приметы и праздники на 17 июня: что нельзя делать в этот день

17 июня 2020 года отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Православная церковь в этот день чтит память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил в 3-4 веках.

Приметы также расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит 17 июня для истории.

День святого Митрофана

Святой Митрофан tvsamara.ru

Наши предки называли его Митрофаном Навозником и почитализа праведную жизнь. 17 июня в старину проводилось много земледельческих работ. Крестьяне поливали посаженые овощи, пропалывали и окучивали корнеплоды, боролись с вредителями. Этот день считался самым удачным для удобрения почвы навозом. Считалось, чем больше навоза, тем богаче урожай. Мало навоза в качестве удобрения, не ждите урожая хлеба.

После того, как крестьяне удобряли землю навозом, можно было 9 лет жить с обильным урожаем без всяких дополнительных подкормок.

Крестьяне в старину в этот день начинали трудиться с раннего утра и до самого заката. 17 июня, по преданию, важно было посеять гречку. А её урожай зависел от того, поспела ли клубника в этот день.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

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Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought), который отмечают во всем мире ежегодно 17 июня, установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году (резолюция 49/115). Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия этого дня повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием.

Приметы 17 июня

Если душно на восходе – будет плохая погода.

Если идет дождь – погода не изменится еще несколько дней.

Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.

Если ярко пахнет цветами – будет дождь.

Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.

Что нельзя делать 17 июня

Запрещено выполнять тяжелую работу в доме.

Нельзя мыть или красить волосы, делать стрижку.

Нежелательно рвать цветы.

Не стоит вступать в конфликты с родными – ссора может затянуться надолго.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.