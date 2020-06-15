Приметы и праздники на 16 июня: что нельзя делать в этот день

15 июня 2020 года в мире празднуют Международный день африканского ребенка(день защиты детей Африки), Международный день семейных денежных переводов. Также в народном календаре отмечают день памяти святого Лукиллиана.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

poembook.ru

День защиты детей Африки

Праздник был учрежден по инициативе Организации африканского единства. Впервые был отмечен в 1991 году, и с тех пор основной темой мероприятий, проводимых в рамках Дня по всему миру, стало привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни.

День защиты детей Африки proexpress.com.ua

Дата была выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке.

Международный день семейных денежных переводов

Международный день семейных денежных переводов telegraf.com.ua

Международный день семейных денежных переводов отмечается ежегодно 16 июня, и нацелен на признание существенного финансового вклада, который трудящиеся-мигранты вносят не только в благополучие своих оставшихся на родине семей, но и в процесс устойчивого развития стран.

День Лукьяна Ветряка

16 июня православная церковь вспоминает святого мученика Лукиллиана (Лукияна). Святой жил в III веке на землях Антиохии (сейчас – территория Турции. – Ред.) и изначально был языческим жрецом. Однако, будучи уже в преклонном возрасте, Лукиллиан уверовал во Христа, принял крещение и принял муки за веру.

Святой Лукиллиан ruspekh.ru

На Руси в день памяти святого предсказывали будущее по ветру, а саму памятную дату стали называть Лукьяна Ветряка или Луки Ветряного.

Приметы 16 июня

Pixabay.com

Если на Лукьяна случится гроза – сенокос будет плохим.

Дождит в течение целого дня – к щедрому урожаю грибов.

Если веет северо-западный ветер, то будет влажная погода.

Пес плохо ест и спит – к обильному дождю.

Утренний туман – к хорошей и солнечной погоде.

Что нельзя делать 16 июня

vk.com

Выполнять тяжелую работу по дому и в огороде, тревожить землю.

Стричься и красить волосы, купаться в водоемах и реках.

Ссориться, конфликтовать, проявлять злобу и похожие чувства.

Пить спиртные напитки, много есть.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.