Приметы и праздники на 16 июня: что нельзя делать в этот день
15 июня 2020 года в мире празднуют Международный день африканского ребенка(день защиты детей Африки), Международный день семейных денежных переводов. Также в народном календаре отмечают день памяти святого Лукиллиана.
Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
Приметы и праздники на 16 июня: что нельзя делать в этот день
День защиты детей Африки
Праздник был учрежден по инициативе Организации африканского единства. Впервые был отмечен в 1991 году, и с тех пор основной темой мероприятий, проводимых в рамках Дня по всему миру, стало привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни.
День защиты детей Африки
Дата была выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке.
Международный день семейных денежных переводов
Международный день семейных денежных переводов
Международный день семейных денежных переводов отмечается ежегодно 16 июня, и нацелен на признание существенного финансового вклада, который трудящиеся-мигранты вносят не только в благополучие своих оставшихся на родине семей, но и в процесс устойчивого развития стран.
День Лукьяна Ветряка
16 июня православная церковь вспоминает святого мученика Лукиллиана (Лукияна). Святой жил в III веке на землях Антиохии (сейчас – территория Турции. – Ред.) и изначально был языческим жрецом. Однако, будучи уже в преклонном возрасте, Лукиллиан уверовал во Христа, принял крещение и принял муки за веру.
Святой Лукиллиан
На Руси в день памяти святого предсказывали будущее по ветру, а саму памятную дату стали называть Лукьяна Ветряка или Луки Ветряного.
Приметы 16 июня
Приметы и праздники на 16 июня: что нельзя делать в этот день
Если на Лукьяна случится гроза – сенокос будет плохим.
Дождит в течение целого дня – к щедрому урожаю грибов.
Если веет северо-западный ветер, то будет влажная погода.
Пес плохо ест и спит – к обильному дождю.
Утренний туман – к хорошей и солнечной погоде.
Что нельзя делать 16 июня
Приметы и праздники на 16 июня: что нельзя делать в этот день
Выполнять тяжелую работу по дому и в огороде, тревожить землю.
Стричься и красить волосы, купаться в водоемах и реках.
Ссориться, конфликтовать, проявлять злобу и похожие чувства.
Пить спиртные напитки, много есть.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.