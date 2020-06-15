15 июня 2020 года в мире празднуют Международный день африканского ребенка(день защиты детей Африки), Международный день семейных денежных переводов. Также в народном календаре отмечают день памяти святого Лукиллиана.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники на 16 июня: что нельзя делать в этот день

День защиты детей Африки

Праздник был учрежден по инициативе Организации африканского единства. Впервые был отмечен в 1991 году, и с тех пор основной темой мероприятий, проводимых в рамках Дня по всему миру, стало привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни.

День защиты детей Африки

Дата была выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке.

Международный день семейных денежных переводов

Международный день семейных денежных переводов

Международный день семейных денежных переводов отмечается ежегодно 16 июня, и нацелен на признание существенного финансового вклада, который трудящиеся-мигранты вносят не только в благополучие своих оставшихся на родине семей, но и в процесс устойчивого развития стран.

День Лукьяна Ветряка

16 июня православная церковь вспоминает святого мученика Лукиллиана (Лукияна). Святой жил в III веке на землях Антиохии (сейчас – территория Турции. – Ред.) и изначально был языческим жрецом. Однако, будучи уже в преклонном возрасте, Лукиллиан уверовал во Христа, принял крещение и принял муки за веру.

Святой Лукиллиан

На Руси в день памяти святого предсказывали будущее по ветру, а саму памятную дату стали называть Лукьяна Ветряка или Луки Ветряного.

Приметы 16 июня

Приметы и праздники на 16 июня: что нельзя делать в этот день

Если на Лукьяна случится гроза – сенокос будет плохим.

Дождит в течение целого дня – к щедрому урожаю грибов.

Если веет северо-западный ветер, то будет влажная погода.

Пес плохо ест и спит – к обильному дождю.

Утренний туман – к хорошей и солнечной погоде.

Что нельзя делать 16 июня

Приметы и праздники на 16 июня: что нельзя делать в этот день

Выполнять тяжелую работу по дому и в огороде, тревожить землю.

Стричься и красить волосы, купаться в водоемах и реках.

Ссориться, конфликтовать, проявлять злобу и похожие чувства.

Пить спиртные напитки, много есть.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.