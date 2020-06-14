15 июня 2020 года в мире отмечают День защиты пожилых людей и Всемирный день ветра. Православная церковь чтит начало Петровского поста.

Приметы расскажут какой будет погода ближайшее время. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит 15 июня для истории.

Приметы и праздники на 15 июня: что нельзя делать в этот день

Петровский пост

Через неделю после праздника Троица, 15 июня у православных украинцев начинается Петров пост.

Он считается первым летним постом и подготавливает всех православных к важному празднику. Пост был назван в честь святых апостолов Петра и Павла. В 2020 году Петров пост длится с 15 июня по 11 июля.

Всемирный день ветра

Праздник был инициирован Европейской ассоциацией ветроэнергетики и Всемирным советом по энергии ветра. Цель — привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, развитие этой отрасли поможет решить большой ряд проблем, в том числе экономического и экологического характера.

День ветра

День защиты пожилых людей

Праздник был введен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году. Пожилые люди относятся к категории незащищенных граждан. Потому ООН подняла вопрос о необходимости "вскрытия" проблем, которые могут возникнуть в жизни человека, переходящего к преклонному возрасту, а также призвала государства обеспечить интересы этих граждан наравне с остальными.

Пожилой человек

Что нельзя делать 15 июня

Нельзя есть и оставлять еду и спиртные напитки на кладбище.

Нельзя заниматься новыми делами, их лучше отложить.

Нельзя шить, стирать и купаться в открытых водоемах.

Приметы на 15 июня

Пошел дождь – будет хороший урожай грибов и ягод.

Туманы часто стелятся – будет много грибов, сильные росы по утрам – к плодородию.

Соловей поет всю ночь – будет хорошая погода.

Солнце за тучи зашло с вечера – к ненастью.

Ночью и утром ветра не было – день будет солнечным.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.