Приметы и праздники 9 января: что нельзя делать в этот день

9 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Верующие православной церкви в этот день чтут память апостола первомученика и архидиакона Стефана.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День памяти апостола первомученика и архидиакона Стефана

Стефан был евреем-эллинистом. За силу слова и веру в Христа его назначили архидиаконом. Стефан начал вести проповеди в Иерусалиме. Он был схвачен и в суде его и приговорили к смерти в виде закидывания камнями. Когда на мученика обрушился град камней, он вознес молитвы к Господу и тот принял его душу, тем самым показывая его чистоту перед ним.

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Приметы 9 января

Если ночью луна окрасилась в красный цвет, то утро будет теплым и снежным.

Если на Степановы труды пошел снегопад, то в лесах будет много грибов и ягод.

Если иней покрыл ветки деревьев, то урожай зерна будет богатым.

Если опустился туман, то скоро наступит тепло.

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Родились 9 января

1970 — Лара Фабиан, бельгийская певица.

1982 — Кэтрин, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма.

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