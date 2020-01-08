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8 января • обновлено в 20:21
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Приметы и праздники 9 января: что нельзя делать в этот день

1.1т
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9 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Верующие православной церкви в этот день чтут память апостола первомученика и архидиакона Стефана.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 9 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Праздники и памятные даты января: что отмечается

День памяти апостола первомученика и архидиакона Стефана

Стефан был евреем-эллинистом. За силу слова и веру в Христа его назначили архидиаконом. Стефан начал вести проповеди в Иерусалиме. Он был схвачен и в суде его и приговорили к смерти в виде закидывания камнями. Когда на мученика обрушился град камней, он вознес молитвы к Господу и тот принял его душу, тем самым показывая его чистоту перед ним.

Приметы и праздники 9 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 9 января

  • Если ночью луна окрасилась в красный цвет, то утро будет теплым и снежным.

  • Если на Степановы труды пошел снегопад, то в лесах будет много грибов и ягод.

  • Если иней покрыл ветки деревьев, то урожай зерна будет богатым.

  • Если опустился туман, то скоро наступит тепло.

Приметы и праздники 9 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Родились 9 января

1970 — Лара Фабиан, бельгийская певица.

1982 — Кэтрин, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма.

Приметы и праздники 9 января: что нельзя делать в этот день

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
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