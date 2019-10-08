Приметы и праздники 9 октября: что нельзя делать

9 октября во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит отметить День риелтора в Украине и Всемирный день почты.

В народе – Иоан Богослов, а также День ангела у Ивана. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 9 октября

День риелтора в Украине

День риелтора Stock

Этот профессиональный праздник и его дата были установлены в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риелтеров. С тех пор официальное празднование проходит ежегодно. Это специалист в области операций с недвижимостью. В праздник риелторы получают поздравления от руководства, коллег, друзей и благодарных клиентов. Традиционно празднования проходят в каждом коллективе.

Всемирный день почты

День почтальона Кадр из фильма "Эйс Вентура"

Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза. А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году. 9 октября 1874 года в Швейцарии представителями 22 стран был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.

Иоан Богослов

Иоан Богослов Азбука веры

Один из Двенадцати апостолов, автор Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий Нового Завета. По преданию, Иоанн был младшим братом апостола Иакова и вместе с ним был призван Иисусом Христом в число своих учеников. Будучи распятым на кресте, Иисус поручил Иоанну заботиться о своей матери — Деве Марии. Прозвище Богослов Иоанн получил благодаря тому, что в своем Евангелии именовал Иисуса Христа Словом Божьим.

Приметы 9 октября

8 октября праздники

Снег пошел – через 40 дней будет настоящая зима.

Солнечный и теплый день – к дождливому июлю.

Много листьев, а первый снег выпал – к холодной зиме.

Если в этот день идет дождь, то еще на протяжении трех недель будет дождливая погода.

Дождь со снегом – в январе будет три сильных оттепели.

Тетерева на верхушках деревьев сидят – к ясной погоде.

Розовый закат – к ветрам.

Сильный листопад – к похолоданию и скорому наступлению зимы.

Если грачи улетели, то скоро снег выпадет.

Что нельзя делать 9 октября

В этот день не рекомендуется надевать старую и неудобную обувь, а также ссориться в семье.

Кто родился 9 октября

Белла Хадид instagram/bellahadid

Американская супермодель палестинского происхождения, является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

Борис Немцов topdialog.ru

Родился 9 октября 1959 — умер 27 февраля 2015-го. Российский политический и государственный деятель. 27 февраля 2015 года в 23:31 у Васильевского спуска киллерами шестью выстрелами в спину и голову. С Борисом Немцовым в это время рядом находилась гражданка Украины, 23-летняя Анна Дурицкая, которая является главным свидетелем его убийства.

Супруга четвертого беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. "Гарант" стыдился своей деревенской первой леди. Все знают Людмилу по фразе: "Батя, я стараюсь", которая стала своего рода мемом (можно посмотреть ниже на видео)

Родился 9 октября 1940 года – убит 8 декабря 1980 года. Британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист. Один из основателей и участник группы The Beatles, один из самых популярных музыкантов XX века. После распада The Beatles начал сольную карьеру, но в 1980 году был убит фанатом группы Марком Дэвидом Чепменом, под аркой своего дома "Дакота", возвратившись из студии звукозаписи Hit Factory.

Джон Леннон instagram/johnlennonofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, а октябре есть очень много церковных праздников, о которых стоит знать. Что отмечают украинцы в течение месяца, можно узнать в нашем материале.

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