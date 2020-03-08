Приметы и праздники 9 марта: что нельзя делать в этот день

9 марта в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день ди-джея и День Содружества наций.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день ди-джея

Всемирный день ди-джея (World DJ Day) — это скорее не официальный праздник, а важная благотворительная кампания, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии.

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День Содружества наций

День Содружества наций (Commonwealth Day) — ежегодный праздник 54 стран-участниц международного сообщества Содружество наций (до 1947 года — Британское Содружество наций), ассоциации независимых государств, ранее входивших в Британскую империю, признающих британского монарха в качестве символа свободного единения. День Содружества наций отмечается во второй понедельник марта и каждый год посвящен определенной теме.

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Приметы 9 марта

Стучит в лесу дятел - весна придет поздно

Щебечут синицы - вскоре установится теплая погода

Теплый день - апрель тоже будет теплым

Снег на крышах лежит - Пасха будет холодной.

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Что нельзя делать 9 марта

В этот день нельзя стирать белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно.

Запрещается также ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

Рекомендуется в этот день вообще не брать нож в руки.

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