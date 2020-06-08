Приметы и праздники 9 июня: что категорически нельзя делать в этот день
9 июня 2020 года в Украине отмечают Духов день (третий день Троицы) и Федорин день. В мире отмечается Международный день друзей.
Приметы также расскажут какой будет погода в ближайшее время. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
Духов день
В Духов день издавна популярны были разнообразные обряды и гадания. Гадали в основном молодые девушки, пытаясь определить, какая судьба их ждет и посчастливится ли удачно выйти замуж.
Хотя церковь не поощряет подобного, гадания на венках, на кольцах, на цепочках, на ветвях березы были очень распространены.
Читайте на OBOZREVATEL о том, как гадать на Духов день.
Федорин день
Народный праздник Федорин день отмечается 9 июня (по старому стилю – 27 мая). В православном церковном календаре это дата памяти мученицы Феодоры Александрийской. Этот день был отмечен особой приметой: на Федору нельзя было подметать пол в доме – считалось, будто таким образом "выносится сор из избы", что приводит к ссорам в семье.
Также считалось, что "Федора на язык колючая". Она норовит узнать о плохом и быстро разнести по всему селу о том, в каком доме какие проблемы. Даже поболтать возле колодца в этот день не принято было останавливаться, ведь "Федора стоит за углом, хочет узнать о худом". Выяснять отношения 9 июня тоже нельзя, потому что можно рассориться на всю жизнь.
Люди, связанные с торговлей, на Федору для своего домового ставили за печку или в углу горшочек каши и туда бросали несколько монеток, надеясь, что это принесет им в дальнейшем прибыль.
Международный день друзей
Международный день друзей отмечается 9 июня и проходит на неофициальном уровне.
Цель праздника – напомнить людям о важности человеческой дружбы. В этот день принято устраивать встречи с друзьями, благодарить их за дружбу и поддержку.
Этот день приурочен теплым отношениям между близкими людьми, а не дружбе во всем мире. Разница в том, что существует еще День дружбы, который отмечается 30 июля и посвящается дружеским отношениям между государствами, национальностями и культурами.
Приметы на 9 июня
Если за окном солнечно, а дятел сильно стучит клювом, то скоро будет дождь.
Духота во время восхода солнца – к ненастью.
Лес шумит в безветренную погоду – к дождю.
Ночная роса долго не высыхает – к грозе.
Дым из трубы по земле стелется – к непогоде.
Первый летний туман пришелся на Федорин день – к урожаю грибов.
Что нельзя делать 9 июня
Нельзя делать генеральную уборку в доме, а также выполнять работы во дворе.
9 июня строго нельзя выяснять отношения с окружающими, сквернословить и распускать слухи.
Вечером нельзя выносить мусор из дома.
Нельзя стричься, вязать, плести, вышивать, шить.
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