Приметы и праздники 9 июня: что категорически нельзя делать в этот день

9 июня 2020 года в Украине отмечают Духов день (третий день Троицы) и Федорин день. В мире отмечается Международный день друзей.

Приметы также расскажут какой будет погода в ближайшее время. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

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Духов день

В Духов день издавна популярны были разнообразные обряды и гадания. Гадали в основном молодые девушки, пытаясь определить, какая судьба их ждет и посчастливится ли удачно выйти замуж.

Хотя церковь не поощряет подобного, гадания на венках, на кольцах, на цепочках, на ветвях березы были очень распространены.

Читайте на OBOZREVATEL о том, как гадать на Духов день.

Гадания 9 июня KP.UA

Федорин день

Народный праздник Федорин день отмечается 9 июня (по старому стилю – 27 мая). В православном церковном календаре это дата памяти мученицы Феодоры Александрийской. Этот день был отмечен особой приметой: на Федору нельзя было подметать пол в доме – считалось, будто таким образом "выносится сор из избы", что приводит к ссорам в семье.

Также считалось, что "Федора на язык колючая". Она норовит узнать о плохом и быстро разнести по всему селу о том, в каком доме какие проблемы. Даже поболтать возле колодца в этот день не принято было останавливаться, ведь "Федора стоит за углом, хочет узнать о худом". Выяснять отношения 9 июня тоже нельзя, потому что можно рассориться на всю жизнь.

Федорин день: что нельзя делать Total.kz

Люди, связанные с торговлей, на Федору для своего домового ставили за печку или в углу горшочек каши и туда бросали несколько монеток, надеясь, что это принесет им в дальнейшем прибыль.

Международный день друзей

Международный день друзей отмечается 9 июня и проходит на неофициальном уровне.

Цель праздника – напомнить людям о важности человеческой дружбы. В этот день принято устраивать встречи с друзьями, благодарить их за дружбу и поддержку.

Этот день приурочен теплым отношениям между близкими людьми, а не дружбе во всем мире. Разница в том, что существует еще День дружбы, который отмечается 30 июля и посвящается дружеским отношениям между государствами, национальностями и культурами.

Друзья Комсомолькая правда

Приметы на 9 июня

Если за окном солнечно, а дятел сильно стучит клювом, то скоро будет дождь.

Духота во время восхода солнца – к ненастью.

Лес шумит в безветренную погоду – к дождю.

Ночная роса долго не высыхает – к грозе.

Дым из трубы по земле стелется – к непогоде.

Первый летний туман пришелся на Федорин день – к урожаю грибов.

Что нельзя делать 9 июня

Нельзя делать генеральную уборку в доме, а также выполнять работы во дворе.

9 июня строго нельзя выяснять отношения с окружающими, сквернословить и распускать слухи.

Вечером нельзя выносить мусор из дома.

Нельзя стричься, вязать, плести, вышивать, шить.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что нельзя делать в День Святой Троицы.