Приметы и праздники 9 июня 2019: каким будет день

9 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный день архивов, а также родился американский актер Джонни Депп.
Приметы 9 июня могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATELпредлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
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Международный день архивов
Международный день архивов (International Archives Day), отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов (МСА, International Council on Archives, ICA) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).
Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под ее эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной МСА.
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Приметы 9 июня
Дождевые червяки из земли выползли – ясная погода на грозу переменится.
В ясную погоду дятел клювом сильно стучит – к дождю.
При восходе духота стоит – жди ненастья.
Лес шумит без ветра – пойдет дождь.
Ночная роса стоит долго – быть грозе.
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Родились 9 июня
1963 — Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант, лауреат премии "Золотой глобус".
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