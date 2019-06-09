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Приметы и праздники 9 июня 2019: каким будет день

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9 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный день архивов, а также родился американский актер Джонни Депп.

Приметы 9 июня могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATELпредлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 9 июня 2019: каким будет день

pexels.com

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Международный день архивов

Международный день архивов (International Archives Day), отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов (МСА, International Council on Archives, ICA) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).

Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под ее эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной МСА.

Приметы и праздники 9 июня 2019: каким будет день

pexels.com

Приметы 9 июня

  • Дождевые червяки из земли выползли – ясная погода на грозу переменится.

  • В ясную погоду дятел клювом сильно стучит – к дождю.

  • При восходе духота стоит – жди ненастья.

  • Лес шумит без ветра – пойдет дождь.

  • Ночная роса стоит долго – быть грозе.

Приметы и праздники 9 июня 2019: каким будет день

pexels.com

Родились 9 июня

1963 — Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант, лауреат премии "Золотой глобус".

Приметы и праздники 9 июня 2019: каким будет день

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

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