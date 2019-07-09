Приметы и праздники 9 июля: что нельзя делать

9 июля 2019 года родились российская актриса Лия Ахеджакова, американский актер Том Хенкс, шотландский певец, композитор, солист группы "Simple Minds" Джим Керр.

Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода, а также каким будет урожай. OBOZREVATELпредлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

pexels.com

Приметы 9 июля

Солнечный день – хорошая погода продержится вплоть до осени;

Если необходимо 9 июля занять денег, можно положить в карман траву земляники и отправляться просить взаймы – примета к тому, что ответ будет положительным;

Жаркая погода – будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков;

Засуха – до самой осени грибов не будет;

Если мыши и свиньи начинают есть сено – жди плохого покоса в текущем году;

При поливе рассада полностью впитывает в себя воду – скоро наступит засуха. Если же, наоборот, вода 9 июля остается на поверхности грунта, то жди дождей в ближайшее время.

pexels.com

Родились 9 июля

1938 — Лия Ахеджакова, актриса театра и кино.

1956 — Том Хэнкс, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель двух "Оскаров", четырех "Золотых глобусов".

Tochka.net

1959 — Джим Керр, шотландский певец, композитор, солист группы "Simple Minds".

1964 — Кортни Лав, американская актриса, певица, автор песен, солистка рок-группы "Hole", вдова Курта Кобейна.

Vesti.Ru

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