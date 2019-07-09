ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ШоуКияни

/Праздники

Приметы и праздники 9 июля: что нельзя делать

1.2тЧитать материал на украинском

9 июля 2019 года родились российская актриса Лия Ахеджакова, американский актер Том Хенкс, шотландский певец, композитор, солист группы "Simple Minds" Джим Керр.

Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода, а также каким будет урожай. OBOZREVATELпредлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 9 июля: что нельзя делать

pexels.com

Новости
"Глаз не оторвать": новый образ жены Зеленского взорвал сеть

Приметы 9 июля

  • Солнечный день – хорошая погода продержится вплоть до осени;

  • Если необходимо 9 июля занять денег, можно положить в карман траву земляники и отправляться просить взаймы – примета к тому, что ответ будет положительным;

  • Жаркая погода – будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков;

  • Засуха – до самой осени грибов не будет;

  • Если мыши и свиньи начинают есть сено – жди плохого покоса в текущем году;

  • При поливе рассада полностью впитывает в себя воду – скоро наступит засуха. Если же, наоборот, вода 9 июля остается на поверхности грунта, то жди дождей в ближайшее время.

Приметы и праздники 9 июля: что нельзя делать

pexels.com

Родились 9 июля

1938 — Лия Ахеджакова, актриса театра и кино.

Приметы и праздники 9 июля: что нельзя делать

1956 — Том Хэнкс, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель двух "Оскаров", четырех "Золотых глобусов".

Приметы и праздники 9 июля: что нельзя делать

Tochka.net

1959 — Джим Керр, шотландский певец, композитор, солист группы "Simple Minds".

1964 — Кортни Лав, американская актриса, певица, автор песен, солистка рок-группы "Hole", вдова Курта Кобейна.

Приметы и праздники 9 июля: что нельзя делать

Vesti.Ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Тема
Праздники
Персоны
Лия АхеджаковаТом Хенкс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel