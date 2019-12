Приметы и праздники 9 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

9 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день памяти жертв преступления геноцида, Международный день борьбы с коррупцией и Юрьев день.

Международный день памяти жертв преступления геноцида

В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН, по инициативе Армении, своей резолюцией (A/RES/69/323) постановила провозгласить 9 декабря Международным днём памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления (International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime). Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Международный день борьбы с коррупцией

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.

Юрьев день

9 декабря православные христиане отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе этот праздник называется Юрьев день. Празднование дня памяти Георгия Победоносца, небесного покровителя князя Ярослава Мудрого, было установлено в православной церкви в память об освящении Георгиевского храма в Киеве в 1051–1054 годы.

Приметы 9 декабря

Если на Юрьев день холодно или ударил мороз, то зима обещает быть очень суровой и долгой.

Услышать волчий вой недалеко от дома – к сильным морозам.

Иней на земле на Юрьев день – к хорошему урожаю.

Сильный ветер 9 декабря: ожидайте трескучих морозов.

Если на 9 декабря весь день метет метель, то будет раннее поение пчел.

Что нельзя делать 9 декабря

Нельзя оставаться в этот день в должниках.

В этот день не отправляйтесь в дальнюю дорогу.

