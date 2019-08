Приметы и праздники 9 августа: что нельзя делать

9 августа в Украине и мире отмечается ряд праздников и памятных дат. Среди них Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира.

Также почитают память великомученика и целителя Пантелеимона и жертв атомного удара в Нагасаки. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 9 августа

Всемирный день книголюбов

Праздник произошел из США и сразу приобрел поклонников в других уголках мира, став Всемирным. Отмечается ежегодно 9 августа. Все, кто присоединяется к празднованию этого дня, делают это по-разному. Для кого-то лучшим вариантом станет взять в руки книгу и почитать в свое удовольствие. Кто-то может побродить по книжному магазину. Издательства к этому дню часто проводят выставки и ярмарки-распродажи, также устраиваются презентации.

Международный день коренных народов мира

Отмечаемый ежегодно 9 августа, установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 году состоялось первое заседание Рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека. В 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Второе международное десятилетие коренных народов мира (Second International Decade of the World’s Indigenous People) на период 2005—2014 годов с темой "Десятилетие действий и достоинства".

Цель – сосредоточить внимание на действиях в защиту прав коренных народов и поддержать улучшения их положения, в том, что касается земель, языков, источников к существованию и культур. А в 2015 году был разработан Общесистемный план действий по поощрению прав коренных народов.

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

Великомученик Пантелеимон почитается в церкви как грозный святой, покровитель воинов. У западных христиан он считается покровителем врачей. После смерти отца святой посвятил жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя Именем Иисуса Христа, посещал в темницах узников, особенно христиан. В скором времени молва о милостивом враче распространилась по Никомидии.

Врачи из зависти донесли императору, что святой Пантелеимон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но тот исповедал себя христианином. Император предал святого жесточайшим мукам.

День памяти жертв атомного удара в Нагасаки

В 1945 году на Нагасаки скинули атомную бомбу, буквально через три дня после удара по Хиросиме. Япония до сих пор ощущает последствия страшных бомбардировок – официальный статус потерпевших сегодня имеет около четверти миллиона граждан страны. Общее количество погибших составило от 90 до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 до 80 тыс. человек – в Нагасаки. Ежегодно 6 и 9 августа по всей стране вспоминают жертв одной из самых страшных трагедий в истории человечества.

Приметы 9 августа

Если завиваются кочаны капусты – осень будет холодной.

Травы обладают целебными свойствами.

Если муравьи вход в муравейник заделывают – скоро пойдет дождь.

Кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде.

Если больной в церкви отстоит молебен, а дома помолиться на икону Пантелеимона – скоро выздоровеет.

Что нельзя делать 9 августа

Обычно на церковные праздники существуют запреты тяжелой трудовой деятельности, но на Пантелеимона работать нужно. Считается, что святой уважает работящих, а ленивых обязательно накажет.

Кто родился 9 августа

Александр Пономарев (46 лет)

Народный артист Украины, певец. В 2001 году стал первым в Украине исполнителем, которого шесть раз кряду признали "лучшим певцом государства" и вручили шесть наград "Золотая Жар-птица". Был первым украинцем, принявшим участие в Евровидении в 2003 году, в Риге с песней "Hasta la vista", заняв 14-е место. Знаковые песни: "З ранку до ночі", "Ти моя", "Він чекає на неї", "Вогонь", "Я заблукав", "Зіронька", "Полонений", "Крила", "Любов-Війна", "Світ твоїх очей", "Ти дочекайся мене".

Леонид Кучма (81 год)

Второй президент Украины (1994-2005 года), премьер-министр (1992—1993), председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (2015 по настоящее время). После президентских выборов 2004 г. и "оранжевой революции" стал главой Президентского фонда Леонида Кучмы "Украина". В марте 2011 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против него по подозрению в злоупотреблении властью и в незаконных распоряжениях руководству МВД, которые привели к гибели Георгия Гонгадзе. Близок к одному из богатейших людей Украины, главе корпорации "Интерпайп" Виктору Пинчуку.

Уитни Хьюстон

Легендарная американская певица, скончалась 11 февраля 2012 года в 48 лет. Тело артистки нашли в ванной в гостиничном номере. По версии следователей, это произошло из-за острой сердечной недостаточности, вызванной употреблением кокаина. Уитни – одна из самых значимых личностей в истории популярной музыки. Она стала первой черной певицей, чьи видеоклипы попали в широкую ротацию MTV.

Хиты: I Will Always Love You, I Have Nothing, Run To You, I Wanna Dance With Somebody и многие другие.

