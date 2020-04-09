Приметы и праздники 9 апреля: что нельзя делать в этот день

9 апреля в Украине и во всем мире отмечают Песах и Великий четверг у западных христиан.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Песах

Песах – центральный праздник в календаре иудеев, который связан с осознанием евреев как народа. Название праздника происходит от слова пасах, что на иврите означает "прошел мимо, миновал".

Праздник посвящен освобождению еврейского народа от 400-летнего египетского рабства. Господь, чтобы освободить избранный народ, послал на египтян десять казней, и только после десятой фараон отпустил евреев на свободу.

Великий четверг у западных христиан

Великий четверг, еще его называют Страстной четверг или Чистый четверг, — четверг Страстной недели (последние шесть дней Великого поста, предшествующие Пасхе), первый день Пасхальных торжеств (Пасхального триденствия). В этот день вспоминается Тайная Вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии — Святого Причастия.

pexels.com

Приметы 9 апреля

Если чибисы кричат вечером, то на следующий день будет ясно.

Если они кричат низко, то будет засуха летом.

Иней и туман утром – год будет очень урожайным.

pexels.com

Что нельзя делать 9 апреля

Нельзя было ссориться в этот день, иначе потом не удастся помириться.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.