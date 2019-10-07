Приметы и праздники 8 октября: что нельзя делать

8 октября во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит отметить День юриста в Украине.

Также отмечается большой еврейский праздник Йом Кипур и День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского. День ангела: Максим, Роман. Приметы расскажут, когда наступит зима. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 8 октября

День юриста

День юриста Кадр из фильма "Адвокат дьявола"

Профессиональный праздник, установленный Указом Президента от 16 сентября 1997 года. Задача любого юриста – служить закону и стоять на защите этих прав и свобод.

Йом Кипур

Йом Кипур "Аруц Шева"

В иудаизме самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей, завершая Десять дней покаяния. Согласно Талмуду, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. Традиционно верующие иудеи соблюдают почти 25-часовое воздержание от еды и воды. В Израиле – два выходных.

Сергей Радонежский

Сергей Радонежский "Азвука веры"

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году, с юных лет желал посвятить жизнь служению Богу. Около 1372 года Патриарх Константинопольский Филофей, знавший о высокой жизни русского игумена, прислал преподобному Сергию Радонежскому крест, параман, схиму и грамоту, в которой благословлял его и советовал ввести в Троицком монастыре общежительный устав. В 1380 году, когда правитель Золотой Орды Мамай вел полки на разорение Руси, великий князь Димитрий Иоаннович просил у преподобного благословения и молитвы.

Приметы 8 октября

Праздники 8 октября - приметы Информатор

Если выпал снег – 21 ноября зима будет.

Первый снег сухой – к теплому лету.

Первый снег выпал на убывающей луне на мокрую землю – к скорой зиме.

Северный ветер – к холодной погоде.

Южный ветер – к теплой погоде.

Западный ветер – к снегу.

Что нельзя делать 8 октября

Нельзя подымать найденные вещи, много есть мяса, злиться и ругаться, отказывать в помощи нуждающимся. Также запрещено ходить грязным.

Кто родился 8 октября

Мэтт Дэймон instagram/mattdamonteam

Известный американский актер, продюсер и сценарист, лауреат премии "Оскар" и двух премий "Золотой глобус", номинант на премию "BAFTA". Фильмы: "Идентификация Борна", "Отступники", "Меняющие реальность", "Одиннадцать друзей Оушена", "Информатор" и другие.

Серега instagram/seryogamusic

Белорусский и украинский рэпер, ставший знаменитым после выпуска хита "Черный бумер". Участник шоу "Танці з зірками-2019". Хиты: "Возле дома твоего", "Ляля", "Антифриз" и другие.

Сигурни Уивер instagram/sigourney.weaver.official

Американская актриса и продюсер, приобрела широкую известность после исполнения роли Эллен Рипли в фильмах "Чужой", "Чужие", "Чужой 3" и "Чужой: Воскрешение".

Иван Поддубный

Иван Поддубный Википедия

Родился в 1871 году – умер 8 августа 1949 года. Российский и советский профессиональный борец, атлет и артист цирка происходящий из рода запорожских казаков. Один из самых выдающихся профессиональных борцов мира, неоднократно выигрывал "чемпионаты мира" по классической (греко-римской) борьбе среди профессионалов, включая самый авторитетный из них — в Париже (1905—1908).

Как сообщал OBOZREVATEL, в день юриста в Украине принято поздравлять профессионалов с праздником. Лучшие поздравления в стихах и прозе, а также открытки можно найти в нашем материале.

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