Приметы и праздники 8 мая: что нельзя делать в этот день

8 мая православная церковь вспоминает святого Марка, апостола от семидесяти, в народе день называется Марк Ключник, а также отмечают День памяти и примирения.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День святого Марка

Славяне называли этот день Марк Ключник, потому что считали, что у этого святого имеются ключи от неба и, открыв некую дверь, он может выпустить дождь. На Марка было принято закликать дождь и молиться за то, чтобы лето не было засушливым.

День памяти и примирения

Памятная дата приурочена ко дню капитуляции нацистской Германии – 8 мая 1945 года. День памяти был установлен как государственный праздник в результате принятия 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины проекта закона № 2539 "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов".

Народные приметы на 8 мая

Если кукует кукушка – морозов быть не должно.

Если ясный и солнечный день – лето обещает быть жарким.

Если радуга висит высоко в небе – должна быть ясная погода.

Если во время дождя принялись петь птицы – погода улучшится.

Если радуга на небе зеленого оттенка – возможны ливни.

Что нельзя делать 8 мая

Запрещено проливать воду на землю – считалось, что из-за этого Марк может оставить поля без дождей.

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