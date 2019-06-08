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Приметы и праздники 8 июня 2019: что нельзя делать

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8 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют Всемирный день океанов, а также родились американский репер Канье Уэст и Нэнси Синатра.

Приметы 8 мая могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATELпредлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 8 июня 2019: что нельзя делать

pexels.com

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Всемирный день океанов

Этот праздник было предложено проводить на Встрече на высшем уровне "Планета Земля", которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 8 июня экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку.

Приметы и праздники 8 июня 2019: что нельзя делать

pexels.com

Приметы 8 июня

  • Много комаров – последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков;

  • Хороший урожай щавеля 8 июня – лето будет теплым;

  • Лягушки громко квакают – примета того, что стоит ждать дождей в ближайшее время.

Приметы и праздники 8 июня 2019: что нельзя делать

pexels.com

Родились 8 июня

1940 — Нэнси Синатра, американская певица и актриса.

1977 — Канье Уэст, американский рэп-исполнитель, продюсер.

Приметы и праздники 8 июня 2019: что нельзя делать

wikipedia.org

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

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