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Приметы и праздники 8 июля: что нельзя делать

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8 июля 2019 года родились Энди Флетчер, один из основателей группы "Depeche Mode" и певица Джоан Осборн.

Приметы расскажут, какой будет погода и урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 8 июля: что нельзя делать

pexels.com

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Приметы 8 июля

  • Жаркий день – жара еще 40 дней продержится;

  • Засуха в июле – не жди грибов до самой осени;

  • Мыши и свиньи 8 июля есть сено начали – будет очень плохой покос;

  • Если рассада хорошо пьет воду для полива, значит, в дни сенокоса, по приметам, будет сухо, и наоборот.

Приметы и праздники 8 июля: что нельзя делать

pexels.com

Родились 8 июля

1961 — Энди Флетчер, британский музыкант-клавишник, один из основателей группы "Depeche Mode".

1962 — Джоан Осборн, американская рок-певица, автор песен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

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