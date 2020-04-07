Приметы и праздники 8 апреля: что нельзя делать в этот день

8 апреля в Украине и во всем мире отмечают Празднование Собора Архангела Гавриила.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Празднование Собора Архангела Гавриила

Собор Архангела Гавриила празднуется православной церковью на следующий день после Благовещения. Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божия.

Приметы 8 апреля

Заморозки в этот день обещают холодную весну и еще много морозов.

Если снег все еще не растаял на крышах, то холодно будет еще целый месяц.

Если помолиться архангелу Гавриилу, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.

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Что нельзя делать 8 апреля

Начинать новые дела и заводить знакомства;

Перетруждаться;

Находиться в местах большого скопления людей;

Планировать важные дела;

Проявлять чрезмерность в употреблении алкоголя;

Одалживать деньги;

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