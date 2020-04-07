Главная Новости
7 апреля • обновлено в 20:04
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 8 апреля: что нельзя делать в этот день

270
Читать материал на украинском

8 апреля в Украине и во всем мире отмечают Празднование Собора Архангела Гавриила.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 8 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Празднование Собора Архангела Гавриила

Собор Архангела Гавриила празднуется православной церковью на следующий день после Благовещения. Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божия.

Приметы и праздники 8 апреля: что нельзя делать в этот день

Приметы 8 апреля

  • Заморозки в этот день обещают холодную весну и еще много морозов.

  • Если снег все еще не растаял на крышах, то холодно будет еще целый месяц.

  • Если помолиться архангелу Гавриилу, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.

Приметы и праздники 8 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 8 апреля

  • Начинать новые дела и заводить знакомства;

  • Перетруждаться;

  • Находиться в местах большого скопления людей;

  • Планировать важные дела;

  • Проявлять чрезмерность в употреблении алкоголя;

  • Одалживать деньги;

Приметы и праздники 8 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Праздники

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги