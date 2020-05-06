Приметы и праздники 7 мая: что нельзя делать в этот день
7 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают День радио и День Евсея.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
День радио
День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.
День Евсея
7 мая отмечается день Евсея. К этому времени заканчивали сеять овес. В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.
Приметы на 7 мая
Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.
Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите.
Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю.
Лучи солнца темнеют – к грозе.
Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание – к сильной грозе и порывистому ветру.
Что нельзя делать 7 мая
Сны с 6 на 7 мая сбудутся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.
В этот день нежелательно выяснять отношения на работе и дома
Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.