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7 февраля • обновлено в 08:01
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Приметы и праздники 7 февраля: что нельзя делать в этот день

6.5т
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7 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Григорьев день.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 7 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Праздники и памятные даты февраля: что отмечается

Григорьев день

Верующие православной церкви 7 февраля отмечают День святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства, живший в III веке нашей эры. Григорьев день принято посвящать добрым делам и благодарить других за оказанное добро. О своей благотворительности никому не рассказывали.

Приметы и праздники 7 февраля: что нельзя делать в этот день

Приметы 7 февраля

  • Какой будет погода до обеда, такой будет декабрь. По погоде после обеда судили о феврале следующего года.

  • Снег выпал в день Григория — очередная зима придет нескоро.

  • Если синицы 7 февраля весело щебечут на дворе — жди сильных морозов.

  • Каков день до полудня, такой будет декабрь и январь следующего года. После полу-дня можно увидеть, каким будет январь и февраль.

  • Сильный снегопад — признак того, что будет ранняя осень.

Приметы и праздники 7 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 7 февраля

  • На Григория Богослова нельзя стричь волосы и ногти, это может привести к проблемам, решить которые будет непросто.

  • Нельзя плеваться — кто плюнет себе под ноги, не будет удачного пути.

  • Также нельзя выходить из дома без нужды и тяжело работать.

Приметы и праздники 7 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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