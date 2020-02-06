Приметы и праздники 7 февраля: что нельзя делать в этот день

7 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Григорьев день.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Григорьев день
Верующие православной церкви 7 февраля отмечают День святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства, живший в III веке нашей эры. Григорьев день принято посвящать добрым делам и благодарить других за оказанное добро. О своей благотворительности никому не рассказывали.
Приметы 7 февраля
Какой будет погода до обеда, такой будет декабрь. По погоде после обеда судили о феврале следующего года.
Снег выпал в день Григория — очередная зима придет нескоро.
Если синицы 7 февраля весело щебечут на дворе — жди сильных морозов.
Каков день до полудня, такой будет декабрь и январь следующего года. После полу-дня можно увидеть, каким будет январь и февраль.
Сильный снегопад — признак того, что будет ранняя осень.
pexels.com
Что нельзя делать 7 февраля
На Григория Богослова нельзя стричь волосы и ногти, это может привести к проблемам, решить которые будет непросто.
Нельзя плеваться — кто плюнет себе под ноги, не будет удачного пути.
Также нельзя выходить из дома без нужды и тяжело работать.
pexels.com
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