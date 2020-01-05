Приметы и праздники 6 января: что нельзя делать в этот день

6 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Рождественский Сочельник, также известный как Святой Вечер.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник, также известный как Святой Вечер – это канун Рождества Христова, который празднуется в православной церкви 6 января. По традиции в сочельник отказываются от пищи до появления первой звезды, а в церкви служат молитвы Великих Часов.

Приметы 6 января

Снег идет – урожай на яблоки.

Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.

На богатую кутью звездное небо – куры хорошо будут нестись и родит горох.

Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.

Что нельзя делать

Нельзя садиться к столу, пока не взойдет первая рождественская звезда.

Не садитесь к Святому ужину в черной одежде.

Не выносите в этот день из дома мусор.

В Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием.

Не запрещайте колядовать в вашем доме. Если не впустите их – от вас уйдет успех, если же впустите – ждите достатка и процветания.

Родились 6 января

1596 — Богдан Хмельницкий (ум. 1657), гетман Войска Запорожского, украинский полководец и государственный деятель.

1986 — Ирина Шейк, российская супермодель.

Ранее OBOZREVATEL публиковал точный прогноз погоды на Рождество в Украине. Синоптики предупреждают о "температурных качелях".

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