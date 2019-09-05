Приметы и праздники 6 сентября: что нельзя делать

6 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них Всемирный день борьбы с Прокрастинацией.
Приметы смогут рассказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.
Праздники 6 сентября
6 сентября отмечается Всемирный день борьбы с прокрастинацией.
Прокрастинация - это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.
Приметы 6 сентября
В народе 6 сентября – день Евтихия. Иногда его еще называли праздником тихой зари.
Если на Евтихия ветра нет, то, согласно приметам, семя льняное на корню будет.
Дождь предвещает хороший урожай в следующем году и сухую осень.
Если человек родился 6 сентября, то по приметам, в качества талисмана ему рекомендуется носить халцедон.
Синица кричит – скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.
Много желудей выросло – зима будет продолжительной и суровой.
Говорят, что по примете 6 сентября нужно успеть убрать урожай, чтобы его не повредили ветры, осадки и холода.
Кто родился 6 сентября
1973 — Юрий Шатунов, певец, солист группы "Ласковый май"
1974 — Нина Перссон, солистка шведской группы "The Cardigans".
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