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5 сентября • обновлено в 21:16
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Приметы и праздники 6 сентября: что нельзя делать

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6 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них Всемирный день борьбы с Прокрастинацией.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Приметы и праздники 6 сентября: что нельзя делать
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Праздники и памятные даты сентября: что отмечается

Праздники 6 сентября

6 сентября отмечается Всемирный день борьбы с прокрастинацией.

Прокрастинация - это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Приметы и праздники 6 сентября: что нельзя делать

Приметы 6 сентября

В народе 6 сентября – день Евтихия. Иногда его еще называли праздником тихой зари.

  • Если на Евтихия ветра нет, то, согласно приметам, семя льняное на корню будет.

  • Дождь предвещает хороший урожай в следующем году и сухую осень.

  • Если человек родился 6 сентября, то по приметам, в качества талисмана ему рекомендуется носить халцедон.

  • Синица кричит – скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

  • Много желудей выросло – зима будет продолжительной и суровой.

  • Говорят, что по примете 6 сентября нужно успеть убрать урожай, чтобы его не повредили ветры, осадки и холода.

Кто родился 6 сентября

1973 — Юрий Шатунов, певец, солист группы "Ласковый май"

Приметы и праздники 6 сентября: что нельзя делать

1974 — Нина Перссон, солистка шведской группы "The Cardigans".

Приметы и праздники 6 сентября: что нельзя делать

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