Приметы и праздники 6 марта: что нельзя делать в этот день

6 марта в Украине и во всем мире отмечают Международный день зубного врача.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Международный день зубного врача
Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача (International Dentist Day) или День дантиста (Dentist’s Day). Выбору даты праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джоном Гринвудом (John Greenwood), зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретен стоматологический бор.
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Народные приметы на 6 марта
Если снится что вы ловите преступника – ваша вторая половинка вам изменяет. Заболеть во сне – здоровье крепким будет.
Верили, что в ночь на 6 марта снятся только вещие сны, на которые стоит обратить особое внимание.
Рожденные в этот день, по примете, становятся главой семьи, поскольку обладают сильным характером.
Если купить себе новую обувь в этот день, то она прослужит долго.
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Что нельзя делать 6 марта
Нельзя в этот день сажать растения или поливать их – все равно они расти не будут.
Нельзя выпивать – последствия могут быть дурными.
pexels.com
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