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5 марта • обновлено в 20:48
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Приметы и праздники 6 марта: что нельзя делать в этот день

1.3т
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6 марта в Украине и во всем мире отмечают Международный день зубного врача.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 6 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Международный день зубного врача

Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача (International Dentist Day) или День дантиста (Dentist’s Day). Выбору даты праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джоном Гринвудом (John Greenwood), зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретен стоматологический бор.

Приметы и праздники 6 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Народные приметы на 6 марта

  • Если снится что вы ловите преступника – ваша вторая половинка вам изменяет. Заболеть во сне – здоровье крепким будет.

  • Верили, что в ночь на 6 марта снятся только вещие сны, на которые стоит обратить особое внимание.

  • Рожденные в этот день, по примете, становятся главой семьи, поскольку обладают сильным характером.

  • Если купить себе новую обувь в этот день, то она прослужит долго.

Приметы и праздники 6 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 6 марта

  • Нельзя в этот день сажать растения или поливать их – все равно они расти не будут.

  • Нельзя выпивать – последствия могут быть дурными.

Приметы и праздники 6 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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