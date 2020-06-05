Приметы и праздники 6 июня: что нельзя делать в этот день
6 июня 2020 года отмечают несколько праздников: День журналиста в Украине, а также Троицкую родительскую субботу.
Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
День журналиста
Ежегодно 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Этот профессиональный праздник работников средств массовой информации был учрежден Указом Президента Украины № 251/94 от 25 мая 1994 года в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.
Троицкая родительская суббота
В Троицкую родительскую субботу принято поминать усопших. Эта традиция берет свое начало с апостольских времен. Апостол Петр в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе: Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти.
Приметы 6 июня
Ясное солнце - лето будет урожайным;
На небе много птиц - жди хорошей погоды;
Птицы низко летают - будут сильные дожди летом;
Много комаров - будет засуха в июле.
Что нельзя делать 6 июня
Нельзя ругаться и сквернословить;
Запрещено желать другим людям зла;
Нельзя заниматься тяжелой домашней работой.
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