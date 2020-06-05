Приметы и праздники 6 июня: что нельзя делать в этот день

6 июня 2020 года отмечают несколько праздников: День журналиста в Украине, а также Троицкую родительскую субботу.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

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День журналиста

Ежегодно 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Этот профессиональный праздник работников средств массовой информации был учрежден Указом Президента Украины № 251/94 от 25 мая 1994 года в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.

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Троицкая родительская суббота

В Троицкую родительскую субботу принято поминать усопших. Эта традиция берет свое начало с апостольских времен. Апостол Петр в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе: Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти.

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Приметы 6 июня

Ясное солнце - лето будет урожайным;

На небе много птиц - жди хорошей погоды;

Птицы низко летают - будут сильные дожди летом;

Много комаров - будет засуха в июле.

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Что нельзя делать 6 июня

Нельзя ругаться и сквернословить;

Запрещено желать другим людям зла;

Нельзя заниматься тяжелой домашней работой.

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