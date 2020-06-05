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Приметы и праздники 6 июня: что нельзя делать в этот день

1.7т
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6 июня 2020 года отмечают несколько праздников: День журналиста в Украине, а также Троицкую родительскую субботу.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 6 июня: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День журналиста

Ежегодно 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Этот профессиональный праздник работников средств массовой информации был учрежден Указом Президента Украины № 251/94 от 25 мая 1994 года в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.

Приметы и праздники 6 июня: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Троицкая родительская суббота

В Троицкую родительскую субботу принято поминать усопших. Эта традиция берет свое начало с апостольских времен. Апостол Петр в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе: Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти.

Приметы и праздники 6 июня: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 6 июня

  • Ясное солнце - лето будет урожайным;

  • На небе много птиц - жди хорошей погоды;

  • Птицы низко летают - будут сильные дожди летом;

  • Много комаров - будет засуха в июле.

Приметы и праздники 6 июня: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 6 июня

  • Нельзя ругаться и сквернословить;

  • Запрещено желать другим людям зла;

  • Нельзя заниматься тяжелой домашней работой.

Приметы и праздники 6 июня: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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