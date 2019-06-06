Приметы и праздники 6 июня 2019: что нельзя делать

6 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют Вознесение Господнеи День журналиста.

Приметы 6 мая могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATELпредлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Вознесение Господне

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе отмечают один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне. Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Согласно Евангелию, Иисус Христос после воскресения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов, благословил их и во плоти вознесся на небо.

День журналиста

Ежегодно 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Этот профессиональный праздник работников средств массовой информации был учрежден Указом Президента Украины № 251/94 от 25 мая 1994 года в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.

Приметы 6 июня

Если в июне частые зарницы — будет хороший урожай.

Земляника, шиповник, калина в цвету — к урожаю сыроежек.

Если трава пахнет сильнее обычного — к дождю.

Если пчелиный рой вьется над акацией — будет дождь, над цветущей рябиной — будет ясный день.

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