Приметы и праздники 6 февраля: что нельзя делать в этот день

6 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Международный день бармена и День Боба Марли на Ямайке.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день бармена

Международный день бармена — профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 6 февраля. Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

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День Боба Марли на Ямайке

День Боба Марли отмечается на Ямайке 6 февраля — в день рождения музыканта. В последнее время празднования дня рождения артиста вышли за пределы Ямайки. Так, в 2005 году 60-летие и в 2010 году 65-летие Боба Марли отмечались его поклонниками по всему миру.

Приметы на 6 февраля

Вьюга и метель – ждите неурожая.

Безветренная погода в этот день – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.

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Что нельзя делать 6 февраля

Этот день считается тяжелым. Поэтому старые люди советуют не шить, не вязать, а также не стричь волосы и ногти.

Не завязывайте узлы, чтобы не навлечь похороны.

Не перестилайте постель, иначе заболеете.

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