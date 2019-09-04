Приметы и праздники 5 сентября: что нельзя делать

5 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: Международный день благотворительности и День памяти Луппа Солунского.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 5 сентября

Международный день благотворительности

Международный день благотворительности pixabay

Установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 7 марта 2013 года. Цель праздника – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов. С инициативой выступила Венгрия, дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской.

День памяти святого Луппа Солунского

Луппа Солунский Википедия

В этот день православные чтят память мученика Луппа, который жил в конце 3 — начале 4 веков и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Присутствуя при кончине господина, он омочил свою одежду его кровью и взял перстень с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуни многие чудеса. Он разбил языческих идолов, за что подвергся преследованию от язычников, но силой Божией был сохранен невредимым.

Приметы 5 сентября

Приметы 5 сентября - брусника pixabay

Журавли на юг улетели – к ранней зиме.

Гром – к теплой осени и холодной зиме.

Мороз утром – к ранней зиме.

Нет заморозков – сентябрь будет теплым.

Листья "лицом" к земле падают – к мягкой и теплой зиме.

Журавли летят низко – к поздней и теплой зиме.

Журавли быстро и тихо летят – к непогоде.

Брусника созрела – пора собирать овес.

Что нельзя делать 5 сентября

В этот день не рекомендуется сплетничать, начинать что-то новое или строить планы, лениться. Также нельзя увольняться с работы и подметать полы.

Кто родился 5 сентября

Роуз МакГоуэн instagram /rosemcgowan/

Американская актриса, режиссер и певица. Наиболее известна по своей роли Пейдж Мэтьюс в телесериале "Зачарованные". Также снималась в следующих лентах: "Планета страха", "Мачете", "Черная орхидея" и другие.

Сергей Лозница Кадр из видео

Украинский режиссер, режиссер документального и игрового кино. Фильмы: "Донбасс", "Майдан", "Аустерлиц", "Кроткая" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 5 сентября по картам Таро предсказывает всем знакам Зодиака насыщенный на приключения день.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.