Приметы и праздники 5 октября: что нельзя делать

5 октября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Всемирный день учителя и День астрономии.

В народе – Иона и Фока, Листопадная. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 5 октября

Всемирный день учителя

День учителя pixabay

Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. Исторической предпосылкой для учреждения события стала Специальная межправительственная конференция о статусе учителей 5 октября 1966 года в Париже. В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах отмечается и в другие дни.

День астрономии

День астрономии pixabay

Это событие отмечается два раза в год – весной и осенью. Осенний День астрономии отмечается в период с середины сентября до середины октября. В этот день тысячи клубов, научных музеев, обсерваторий и планетариев проводят интересные мероприятия, лекции, телеконференции и массовые показы звездного неба.

Иона и Фока, Листопадная

Иона и Фока

В этот день чествуют двух святых – мученика Фоку и пророка Иону. Фока родился в городе Синопе, в зрелые годы он стал епископом и обратил в свою веру многих язычников. Во время гонений на христиан при императоре Траяне правитель города принуждал Фоку отречься от веры, но тот не послушался, несмотря на все мучения. Ион по легенде получил от Бога веление идти в Ниневию, чтобы предсказать городу гибель за его нечестие, но он ослушался и отправился в Испанию. Корабль, на котором он плыл, попал в бурю. В море пророка проглотил кит, в чреве которого Иона пробыл три дня. После этого Иону выбросило на берег. Листопадной день называли, потому что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев.

Приметы 5 октября

Если лист с березы не опал – к позднему снегу.

Клен и черемуха оголились – к скорой зиме.

Какая погода на Иона, таким будет весь октябрь.

Солнце оранжевое – к сильным ветрам.

Вечером теплее, чем днем – к буре.

Что нельзя делать 5 октября

В этот день строго запрещено есть рыбу. Считалось, что это навлечет проклятие. Также рекомендуется обходить стороной осину.

Кто родился 5 октября

Луи Люмьер

Луи Люмьер Википедия

Родился в 1864 году – умер 6 июня 1948 года. Изобретатель кинематографа, родоначальник французской киноиндустрии и кинорежиссуры. В честь него даже назван астероид Люмьер, открытый в 1914 году.

Рамзан Кадыров twitter /rkadyrov

Российский государственный и политический деятель, глава Чечни с 5 апреля 2011. Был президентом республики с 5 апреля 2007 по 5 апреля 2011.

Кейт Уинслет instagram/kate.winslet.official

Известная британская актриса. Широкую популярность получила благодаря роли Розы в культовом фильме "Титаник". Лауреат премий "Грэмми", "Оскар" BAFTA, "Золотой глобус", "Эмми" и "Сезар". Фильмы: "Чтец", "Вечное сияние чистого разума", "Дивергент" и прочие.

Инна Чурикова (76 лет)

Инна Чурикова The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Советская и российская актриса, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ, премии РСФСР имени братьев Васильевых и Премии Ленинского комсомола, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Фильмы: "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Ширли –мырли", "Курочка Ряба", "Тридцать три" и другие.

Джесси Айзенберг (36 лет)

Джесси Айзенберг instagram/jesse.a.eisenberg

Американский актер театра и кино, писатель, драматург. Номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" за главную мужскую роль Марка Цукерберга в фильме "Социальная сеть". Фильмы: "Иллюзия обмана", "Добро пожаловать в Зомбилэнд", "Парк культуры и отдыха", "Успеть за 30 минут", "Лига справедливости" и другие.

Стив Джобс – день смерти

Стив Джобс instagram/stevejobsok

Родился 24 февраля 1955 года – умер в 2011 году. Легендарный американский предприниматель, изобретатель и дизайнер, получивший широкое признание в качестве пионера эры информационных технологий. Один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple, а также студии Pixar.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, у кого именины 5 октября. Поздравления и открытки можно посмотреть в нашем материале.

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