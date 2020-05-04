Приметы и праздники 5 мая: что нельзя делать в этот день

Мария Дидык Праздники 20:15, 4.05.2020 Обновлено: 20:23, 4.05.2020

5 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Международный день борьбы за права инвалидов

5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов. Цель даты — обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями.

Международный день акушерки

Уже более двух десятилетий подряд 5 мая считается Международным днем акушерки (International Day of the Midwife). Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок.

pexels.com

Приметы 5 мая

  • Солнечные лучи в этот день светят очень ярко — будет дождь.

  • Пасмурно и дождливо в этот день — к жаркому и сухому лету.

  • Грозу застал в этот день — жди плохого урожая.

  • Если грибы внезапно усиленно расти начали — это к хорошему урожаю зерна.

  • В этот день солнечно и тепло — хороший урожай зерновых.

  • Ворона прилетела и села на крышу дома — к беде.

  • Птицы строят гнезда на верхушке дерева — это к хорошим новостям.

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Что нельзя делать 5 мая

  • Нельзя в этот день в одиночку ходить в лес, там темные силы хороводы водят, и вас легко утащат к себе.

  • Запрещается печь блины, иначе на их запах слетятся темные силы, тогда в доме будут ссоры и скандалы.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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