Приметы и праздники 5 марта: что нельзя делать в этот день

5 марта в Украине и во всем православном мире отмечают день епископа Льва Катанского или Льва Катальщика.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День епископа Льва Катанского

Наши предки переименовали праздник в "катыша" или Льва Катальщика из-за традиции кататься с горы на санях, чтобы в последний раз нарезвиться в сезон "перезимья", как тогда называли март.

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Народные приметы на 5 марта и что нельзя делать

Если выбросить всю старую обувь, в доме будет достаток.

Снег прошел к 5 марта – год будет бедным и неурожайным.

Сороки и галки в снегу купаются – ожидайте оттепели.

Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепели.

Если тайком добыть и отнести в поле огонь либо горящие угли, то будет урожайный год.

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Что нельзя делать 5 марта

Ничего нового 5 марта начинать не следует – это предвещает неудачу.

Нельзя давать никаких обещаний, поскольку, скорее всего, выполнить их не получится.

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