Приметы и праздники 5 июня: что нельзя делать

5 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют Всемирный день окружающей среды,а также родился актер Марк Уолберг.

Приметы 5 мая могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Всемирный день окружающей среды

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является способом привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Приметы 5 июня

Мошки и комары столбом вьются – к хорошей погоде.

Боярышник обильно цветет – к суровой зиме.

Жуки резво летают и жужжат – к теплому солнечному дню.

Трава утром сильнее обычного пахнет – быть дождю.

Много муравьев у муравейника – к хорошей погоде.

Духота при восходе солнца – к ненастью.

Родились 5 июня

1971 — Марк Уолберг, американский киноактер фотомодель и певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.

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