Приметы и праздники 5 июля: что нельзя делать в этот день

5 июля 2020 года в Украине празднуют День Военно-морских сил Вооруженных Сил (День флота). А по народному календарю отмечается Евсеев день.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 5 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины

Этот праздник учрежден в июне 2015 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко, учитывая значение Военно-морских сил в обеспечении обороноспособности государства. Отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.

День Военно-морских сил Украины (Фото: president.gov.ua)

Евсеев день

В православной церкви 5 июля почитали память Евсевия, епископа Самосатского, который жил в 4 веке и прославился как защитник приверженцев православной веры, утвержденной в Никее на первом Вселенском соборе. В народе считалось, что это самый благоприятный период для чистки колодцев. Главная примета дня: дождь на Евсея – к богатому урожаю хлеба.

Священномученик Евсевий Самосатский (фото – tatmitropolia.ru)

Другие названия праздника: "Евсевий", "Ульяна", "Ульянин день", "День Ульяны и Евсевия".

Народные приметы на 5 июля:

фото – businesstoday.in

Дождь идет днем – ждите хорошего урожая.

Жаркий день на Евсевия – в декабре ожидайте сильных морозов.

Комары летают роем – к хорошей погоде.

Что нельзя делать в этот день

фото – pixy.ru

5 июля не стоит отправляться в магазины – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.

Остерегайтесь сплетен, они могут сыграть с вами злую шутку.

Не проецируйте свою злость на других людей, ведь для вас это закончится не слишком благополучно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июле.