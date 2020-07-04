Приметы и праздники 5 июля: что нельзя делать в этот день
фото – uain.press.
5 июля 2020 года в Украине празднуют День Военно-морских сил Вооруженных Сил (День флота). А по народному календарю отмечается Евсеев день.
OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 5 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.
День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины
Этот праздник учрежден в июне 2015 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко, учитывая значение Военно-морских сил в обеспечении обороноспособности государства. Отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.
День Военно-морских сил Украины (Фото: president.gov.ua)
Евсеев день
В православной церкви 5 июля почитали память Евсевия, епископа Самосатского, который жил в 4 веке и прославился как защитник приверженцев православной веры, утвержденной в Никее на первом Вселенском соборе. В народе считалось, что это самый благоприятный период для чистки колодцев. Главная примета дня: дождь на Евсея – к богатому урожаю хлеба.
Священномученик Евсевий Самосатский (фото – tatmitropolia.ru)
Другие названия праздника: "Евсевий", "Ульяна", "Ульянин день", "День Ульяны и Евсевия".
Народные приметы на 5 июля:
фото – businesstoday.in
Дождь идет днем – ждите хорошего урожая.
Жаркий день на Евсевия – в декабре ожидайте сильных морозов.
Комары летают роем – к хорошей погоде.
Что нельзя делать в этот день
фото – pixy.ru
5 июля не стоит отправляться в магазины – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.
Остерегайтесь сплетен, они могут сыграть с вами злую шутку.
Не проецируйте свою злость на других людей, ведь для вас это закончится не слишком благополучно.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июле.