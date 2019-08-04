Приметы и праздники 5 августа: что нельзя делать

5 августа в Украине и мире отмечается ряд праздников: в частности, Международный день светофора, празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери, а в народе день Трофима Бессонника.

Приметы этого дня смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 4 августа

Международный день светофора

Светофор pixabay

Празднуется в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных светофоров. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Трехцветные впервые появились в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году. Со временем они стали популярны в разных городах Америки и Европы.

Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери

Почаевская икона Божией Матери pravmir

В Почаевской Лавре (Тернопольская область Украины) чудотворная икона пребывает около 400 лет. Празднование в честь нее 5 августа было установлено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады 20-23 июля 1675 года (по старому стилю).

Трофим Бессонник

В церковном календаре этот день обозначен как дата памяти святых Трофима, Феофила и еще 13 мучеников, которые пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (3-4 вв). Мучеников истязали за отказ отречься от христианства, а после, перебив голени, бросили в огонь, откуда они вышли на своих ногах и совершенно невредимыми. Бессонником этот день прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей страды. Принято было собирать калину и малину.

Приметы 5 августа

Туман вечером по земле стелется – к жаре.

Много звезд на небе – скоро будет дождь.

Филин ухает – к похолоданию.

Паук паутину плетет на север – к похолоданию, на юг – к потеплению.

Звезды на рассвете ярко мерцают – скоро начнутся дожди.

Что нельзя делать 5 августа

В этот день категорически запрещено лениться, жадничать, грустить и ссориться. Нужно провести его с пользой.

Кто родился 5 августа

Андрей Билецкий (40 лет)

Андрей Билецкий Собеседник

Внефракционный народный депутат Верховной Рады VIII созыва, основатель полка "Азов", лидер "Национального корпуса".

Марин ле Пен (51 год)

Марин ле Пен DW

Лидер правопопулистской партии "Национальное объединение" во Франции, является сторонником Кремля, из-за чего в СМИ ее прозвали "подругой Путина".

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 по 11 августа у многих знаков Зодиака позади остается напряженная полоса, а неделя будет наполнена очень удачными событиями.

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