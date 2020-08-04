Приметы и праздники 5 августа: что нельзя делать в этот день

5 августа 2020 года православная церковь чтит Почаевскую икону Божией Матери. По народному календарю отмечается Тихона Бессонника.

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Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери

Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь нашей Церкви. Она известна всему православному миру: ее чтут в Украине, в Боснии, Сербии, Болгарии, Германии, США и других странах. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят христиане и других исповеданий.

Почаевская икона Божией Матери galactika.info

В 1559 г. греческий митрополит Неофит, возвращаясь из Москвы через Волынь, остановился на ночлег в доме благочестивой помещицы, владелицы Почаева Анны Гойской. В благодарность за гостеприимство он благословил хозяйку иконой Пресвятой Богородицы. Тридцать лет икона простояла в домовой часовне, а затем начала испускать по ночам таинственное свечение. После того как брат Анны Филипп Козинский, слепой от рождения, прозрел по молитве пред святым образом, Гойская сочла себя недостойной иметь икону в доме и пожертвовала ее инокам Почаевской горы. Святой образ был поставлен в церковь, воздвигнутую в честь Успения Пресвятой Богородицы. Позже на этом месте был основан монастырь.

Со времени прозрения Филиппа Козинского и до настоящего времени сотни раз всенародно была засвидетельствована целительная сила, исходящая от чудотворного образа Почаевской Божией Матери.

Трофима Бессонника

5 августа (23 июля по старому стилю) православные верующие чтут память мученика Трофима. В народе день получил название Трофим Бессоник, потому что с раннего утра и до позднего вечера крестьяне трудились и занимались сельскохозяйственными работами.

Трофим Бессонник: что это за праздник Pixabay

Однако в обеденное время с полей принято было уходить. По народным поверьям, в начале августа над полями летали духи полей – Полудницы, наши предки представляли их в виде юных дев с длинными светлыми волосами, одетыми в белые платья. Они могли наслать на человека галлюцинации, обморок и солнечный удар.

Также к этому времени поспевали различные лесные ягоды. Дети, молодежь и взрослые, которые не были задействованы в полевых работах, отправлялись за малиной и калиной, поэтому Трофимов день также называют Калинники-Малинники.

Вечером молодежь собиралась на посиделки и угощалась пирожками. Кому попадался пирожок с малиной, означало, что он влюбится, а если надкусил пирожок с калиной, то жди безответной любви. Хозяйки же из собранных ягод делали заготовки на зиму – компоты, варенья.

Что отмечают 5 августа: праздники и приметы Pixabay

Приметы на 5 августа:

Появление вечером тумана, который стелется по земле, предвещает хорошую погоду.

Звезды ярко мерцают на рассвете — через пару дней начнутся дожди.

Сова кричит — на холод.

Утренняя заря скоро потухает — будет сильный ветер.

Что нельзя делать 5 августа:

Не рекомендуется в этот день долго залеживаться в постели. В противном случае удачи в делах можно не ждать.

После обеда не стоит находиться в поле и на огороде. Считается, что над землей в это время летают духи, которые могут наслать на человека галлюцинации и даже обморок.

Нельзя есть калину в сыром виде, иначе можно накликать ссору с любимым человеком. Если же его пока нет, то, отведав подобное "лакомство", можно лишиться перспективы его обрести.

В то же время запрещается рубить ветки калины. Это принесёт в дом несчастье.

Одиноким парням не стоит ходить в лес. Наши предки верили, что русалки в это время там водят хороводы и могут напустить на странника лихорадку.

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