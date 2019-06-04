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Приметы и праздники 4 мая 2019: что нельзя делать

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4 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный день невинных детей - жертв агрессии. Кроме того, в этот день родилась звезда Голливуда актриса Анджелина Джоли.

Приметы могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 4 мая 2019: что нельзя делать

pexels.com

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Международный день невинных детей - жертв агрессии

19 августа 1982 года на 31-м пленарном заседании своей возобновленной 7-й чрезвычайной сессии, Генеральная Ассамблея ООН по вопросу о Палестине, постановила отмечать 4 июня каждого года как Международный день невинных детей — жертв агрессии. День отмечается в годовщину первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982 года, в ходе которого погибло большое количество мирных жителей, среди которых были и дети.

Приметы и праздники 4 мая 2019: что нельзя делать

pexels.com

Приметы 4 июня

  • Сильный туман и обильные росы – к хорошему урожаю.

  • Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.

  • Птицы весело поют – к хорошей погоде.

  • Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать отменный урожай огурцов.

  • Ночью запел соловей – к ясной погоде.

  • Черные круги вокруг звезд – к ненастью.

  • Сон с 3 на 4 июня в точности сбудется в самое ближайшее время.

Приметы и праздники 4 мая 2019: что нельзя делать

pexels.com

Родились 4 июня

1975 - Анджелина Джоли, американская актриса, фотомодель, обладательница "Оскара" и трех "Золотых глобусов".

Приметы и праздники 4 мая 2019: что нельзя делать

lady.tut.by

Приметы и праздники 4 мая 2019: что нельзя делать

Glavcom.life

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.

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Тема
Праздники
Персона
Анджелина Джоли
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