Приметы и праздники 4 мая 2019: что нельзя делать

4 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный день невинных детей - жертв агрессии. Кроме того, в этот день родилась звезда Голливуда актриса Анджелина Джоли.
Приметы могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
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Международный день невинных детей - жертв агрессии
19 августа 1982 года на 31-м пленарном заседании своей возобновленной 7-й чрезвычайной сессии, Генеральная Ассамблея ООН по вопросу о Палестине, постановила отмечать 4 июня каждого года как Международный день невинных детей — жертв агрессии. День отмечается в годовщину первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982 года, в ходе которого погибло большое количество мирных жителей, среди которых были и дети.
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Приметы 4 июня
Сильный туман и обильные росы – к хорошему урожаю.
Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.
Птицы весело поют – к хорошей погоде.
Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать отменный урожай огурцов.
Ночью запел соловей – к ясной погоде.
Черные круги вокруг звезд – к ненастью.
Сон с 3 на 4 июня в точности сбудется в самое ближайшее время.
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Родились 4 июня
1975 - Анджелина Джоли, американская актриса, фотомодель, обладательница "Оскара" и трех "Золотых глобусов".
lady.tut.by
Glavcom.life
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.
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