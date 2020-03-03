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3 марта • обновлено в 21:55
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Приметы и праздники 4 марта: что нельзя делать в этот день

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4 марта в Украине во всем православном мире почитают память святых Архипа и Федота.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 4 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День памяти святых Архипа и Федота

4 марта почитают память святых Архипа и Федота. У наших предков существовал обычай подавать милостыню нищим, звать к себе в гости, кормить с собственного стола.

Приметы и праздники 4 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 4 марта

  • Если грачи и галки на дороге стаями сидят – жди ненастья.

  • Увидел чайку – лед тронется.

  • Чем больше добрых поступков совершили в этот день, тем больше счастья жди в этом году.

  • Снежные заносы в этот день – позже весна придет.

  • Если в этот день встретить белого зайца, значит, снега стоит еще ждать.

  • Вороны начали купаться ранней весной – жди тепла.

  • Ранняя весна – не жди добра.

Приметы и праздники 4 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 4 марта

  • Нельзя в этот день быть грязным.

  • Нельзя нецензурно выражаться и думать о плохом.

  • Не отказывайте тем, кто просит помощи, если у вас есть возможность.

  • Старикам в этот день ничего нельзя покупать и готовить вещи для своих похорон.

  • Нельзя 4 марта делиться своими свершениями.

  • Запрещено в этот день поднимать упавшую иголку просто руками, согласно примете, кто-то может ранить вас своими словами.

Приметы и праздники 4 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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