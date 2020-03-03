Приметы и праздники 4 марта: что нельзя делать в этот день

4 марта в Украине во всем православном мире почитают память святых Архипа и Федота.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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День памяти святых Архипа и Федота
4 марта почитают память святых Архипа и Федота. У наших предков существовал обычай подавать милостыню нищим, звать к себе в гости, кормить с собственного стола.
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Приметы 4 марта
Если грачи и галки на дороге стаями сидят – жди ненастья.
Увидел чайку – лед тронется.
Чем больше добрых поступков совершили в этот день, тем больше счастья жди в этом году.
Снежные заносы в этот день – позже весна придет.
Если в этот день встретить белого зайца, значит, снега стоит еще ждать.
Вороны начали купаться ранней весной – жди тепла.
Ранняя весна – не жди добра.
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Что нельзя делать 4 марта
Нельзя в этот день быть грязным.
Нельзя нецензурно выражаться и думать о плохом.
Не отказывайте тем, кто просит помощи, если у вас есть возможность.
Старикам в этот день ничего нельзя покупать и готовить вещи для своих похорон.
Нельзя 4 марта делиться своими свершениями.
Запрещено в этот день поднимать упавшую иголку просто руками, согласно примете, кто-то может ранить вас своими словами.
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