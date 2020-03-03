Приметы и праздники 4 марта: что нельзя делать в этот день

4 марта в Украине во всем православном мире почитают память святых Архипа и Федота.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

День памяти святых Архипа и Федота

4 марта почитают память святых Архипа и Федота. У наших предков существовал обычай подавать милостыню нищим, звать к себе в гости, кормить с собственного стола.

pexels.com

Приметы 4 марта

Если грачи и галки на дороге стаями сидят – жди ненастья.

Увидел чайку – лед тронется.

Чем больше добрых поступков совершили в этот день, тем больше счастья жди в этом году.

Снежные заносы в этот день – позже весна придет.

Если в этот день встретить белого зайца, значит, снега стоит еще ждать.

Вороны начали купаться ранней весной – жди тепла.

Ранняя весна – не жди добра.

pexels.com

Что нельзя делать 4 марта

Нельзя в этот день быть грязным.

Нельзя нецензурно выражаться и думать о плохом.

Не отказывайте тем, кто просит помощи, если у вас есть возможность.

Старикам в этот день ничего нельзя покупать и готовить вещи для своих похорон.

Нельзя 4 марта делиться своими свершениями.

Запрещено в этот день поднимать упавшую иголку просто руками, согласно примете, кто-то может ранить вас своими словами.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.