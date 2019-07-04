Приметы и праздники 4 июля: что нельзя делать

4 июля 2019 года отмечают несколько праздников: День независимости США и День Национальной полиции Украины. Также церковь отмечает Ульянов день, который в народе называли День влюбленных Ульяны и Ульяна.
Приметы в этот день могут рассказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
pexels.com
В четверг, 4 июля, отмечается День Национальной полиции Украины, который был учрежден в 2018 году. Указ о назначении профессионального праздника был тогда подписан Петром Порошенко, и теперь ежегодно будет попадать именно на эту дату.
Отметим, что OBOZREVATEL приготовил поздравления для людей, в чьи обязанности входит защищать порядок и спокойствие граждан.
День независимости (Independence Day) считается днем рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате — Четвертое июля (Fourth of July).
pexels.com
Приметы 4 июля
Ночная роса не просыхает – к грозе.
Утром водяная лилия едва над водой поднимается – после обеда пойдет дождь.
Гром протяжно гремит – к затяжному ненастью.
Если после дождя солнышко ярко светит и припекает, то к вечеру опять пойдет дождь.
pexels.com
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!