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Приметы и праздники 4 июля: что нельзя делать

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4 июля 2019 года отмечают несколько праздников: День независимости США и День Национальной полиции Украины. Также церковь отмечает Ульянов день, который в народе называли День влюбленных Ульяны и Ульяна.

Приметы в этот день могут рассказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 4 июля: что нельзя делать

pexels.com

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В четверг, 4 июля, отмечается День Национальной полиции Украины, который был учрежден в 2018 году. Указ о назначении профессионального праздника был тогда подписан Петром Порошенко, и теперь ежегодно будет попадать именно на эту дату.

Приметы и праздники 4 июля: что нельзя делать

Отметим, что OBOZREVATEL приготовил поздравления для людей, в чьи обязанности входит защищать порядок и спокойствие граждан.

Приметы и праздники 4 июля: что нельзя делать

День независимости (Independence Day) считается днем рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате — Четвертое июля (Fourth of July).

Приметы и праздники 4 июля: что нельзя делать

pexels.com

Приметы 4 июля

  • Ночная роса не просыхает – к грозе.

  • Утром водяная лилия едва над водой поднимается – после обеда пойдет дождь.

  • Гром протяжно гремит – к затяжному ненастью.

  • Если после дождя солнышко ярко светит и припекает, то к вечеру опять пойдет дождь.

Приметы и праздники 4 июля: что нельзя делать

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

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Питон Каа
Питон Каа
Ой как много американских флажков, а в чем дело? А сегодня у хозяев Украины день независимости... А у Украины такого дня реально быть не может, так как независимости реально нет, страна под внешним управлением и повязана долгами по рукам и ногам.
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