Приметы и праздники 4 февраля: что нельзя делать в этот день

4 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.

Приметы на 4 февраля

Если днем светит солнце – ждите весну раньше.

Много снега – к хорошему урожаю зерновых.

Снегопад в этот день предвещает хороший урожай летом и осенью.

Если началась метель, то по примете, такая погода продлится еще неделю.

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Что нельзя делать 4 февраля

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

pexels.com

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