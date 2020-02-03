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3 февраля • обновлено в 18:03
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Приметы и праздники 4 февраля: что нельзя делать в этот день

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4 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 4 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Праздники и памятные даты февраля: что отмечается

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.

Приметы и праздники 4 февраля: что нельзя делать в этот день

Приметы на 4 февраля

  • Если днем светит солнце – ждите весну раньше.

  • Много снега – к хорошему урожаю зерновых.

  • Снегопад в этот день предвещает хороший урожай летом и осенью.

  • Если началась метель, то по примете, такая погода продлится еще неделю.

Приметы и праздники 4 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 4 февраля

  • Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

Приметы и праздники 4 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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