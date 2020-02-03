Приметы и праздники 4 февраля: что нельзя делать в этот день

4 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.
Приметы на 4 февраля
Если днем светит солнце – ждите весну раньше.
Много снега – к хорошему урожаю зерновых.
Снегопад в этот день предвещает хороший урожай летом и осенью.
Если началась метель, то по примете, такая погода продлится еще неделю.
pexels.com
Что нельзя делать 4 февраля
Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.
pexels.com
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