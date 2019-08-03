Приметы и праздники 4 августа: что нельзя делать

4 августа в Украине и мире отмечается несколько праздников и памятных дат: день Воздушных сил Вооруженных сил Украины, день железнодорожника.

Также поминают мироносицу равноапостольную Марию Магдалину, а в народе чествуют Марию Ягодницу. Приметы этого дня расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 4 августа

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины

Отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа, установлен Указом Президента Украины Виктором Ющенко от 27 июня 2007 года. Воздушные силы Вооруженных сил Украины – вид Вооруженных Сил, предназначенный для охраны воздушного пространства государства, поражения из воздуха объектов противника, авиационной поддержки своих войск, высадки воздушных десантов, воздушной перевозки войск и материальных средств и ведения воздушной разведки.

ВС ВСУ Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Включают следующие роды авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная, транспортная.

День железнодорожника

Железная дорога

Ежегодно отмечается в первое воскресенье августа на постсоветском пространстве. Праздник ведет свою историю еще из 19 века. К этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта.

День Марии Магдалины

Мария Магдалина Google Images

Евангелие ничего не повествует о юных годах Марии из Магдалы, но предание сообщает, что она была молода, красива и вела грешную жизнь. Господь изгнал из нее семь бесов, после чего Мария стала верной ученицей Спасителя. Согласно Церковному преданию, она пробыла в Риме до прибытия туда апостола Павла и еще два года спустя после отбытия его из Рима, после первого суда над ним. В преклонном возрасте переселилась в Эфес, где трудился святой апостол Иоанн. Там святая Мария закончила земную жизнь и была погребена.

Мария Ягодница

pixabay

В этот день на Руси было принято отправляться в лес за ягодами – черной и красной смородиной, черникой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму. Поэтому святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей.

Что нельзя делать 4 августа

Не рекомендуется работать в поле, та как есть риск пострадать от молнии. Мария Магдалина покровительствует женщинам, потому этой половине человечества нельзя выполнять тяжелую работу. Лучше посвятить время внутреннему миру и составить план на будущее. Также запрещено выходить на улицу после захода солнца и обижаться.

Приметы 4 августа

Хорошая погода pixabay

Много росы поутру – будет серый лен.

Если гроза – будет хороший урожай зерновых культур.

Гром гремит – к скорому граду.

На Марию Магдалину в поле не работают — гроза убьет.

Кто родился 4 августа

Меган Маркл и принц Гарри instagram /sussexroyal

Герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри Меган Маркл – всеобщая любимица поклонников по всему миру. В прошлом была актрисой, моделью. Недавно родила первенца Арчи. Активно участвует в благотворительности.

Барак Обама instagram /barackobama/

44-й президент США, бывший сенатор штата Иллинойс, демократ. В 2016 году ушел с поста президента США, уступив место Дональду Трампу. Был инициатором закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, также известной как Obama Care.

Даша Астафьева instagram /da_astafieva

Украинская модель, певица, солистка группы "NikitA". Снималась для мужского глянца Playboy. Часто радует поклонников откровенными фотосессиями и клипами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа для многих знаков Зодиака будет удачным днем, а вот некоторым стоит поостеречься.

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